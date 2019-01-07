Белорусы вошли в десятку на первом этапе «Дакара-2019»

Алексей Вишневский вошел в первую десятку на начальном этапе ралли-рейда «Дакар-2019». До финиша благополучно добрались все три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто», рассказали в пресс-службе Минского автозавода.

По пути из Лимы в Писко гонщики преодолели спецучасток протяженностью 84 км с 47 контрольными точками. Организаторы устроили им испытания песчаными трассами с большими дюнами и каменистыми руслами рек. Белорусская команда решила поберечь силы и выбрала осторожную тактику: как правила, короткие спецучастки мало что решают для лидеров общего зачета, однако любая неосторожность может дорого обойтись экипажам.

Лучшее время среди белорусов показал Алексей Вишневский, который приехал девятым. На спецучастке он потратил 1 час 15 минут, проиграв лидеру заезда – россиянину Эдуарду Николаеву – 6 минут.

«Мы проехали этап без проблем. Догнали несколько экипажей, в том числе Hino, который застрял в воронке. Для нашего экипажа никаких трудностей не возникло. Мы пока привыкаем к рельефу, поскольку он для нас необычный – в песках тренируемся не так часто», – отметил Алексей Вишневский.

Лидер мазовской команды Сергей Вязович оказался 14-м. Его время – 1 час 19 минут, а отставание от победителя – более 10 минут.

«Этап сложился для нас не лучшим образом. Примерно на 75-м км были сложные контрольные точки, и мы где-то на минут 5-6 ошиблись. Никто нас не обгонял, но время потеряли. Ничего не поделаешь, будем ехать дальше», – пояснил Сергей Вязович.

МАЗ Александра Василевского финишировал 17-м. На прохождение спецучастка ему понадобилось около 1 часа 22 минут, что почти на 13 минут больше лучшего времени.

Второй этап частично пройдет вдоль океана. Гонщикам надо будет проехать 553 км, из них 342 км составят спецучасток. Вновь основным испытанием станут коварные пески, хотя будет больше гравийных отрезков с камнями, о которые легко повредить колеса. Повышенное внимание потребуется не только от пилотов, но и от штурманов – перемещаться вдоль маршрута в формате off-track будет непросто.

Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.