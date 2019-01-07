Конфликт в центре города. Житель минской многоэтажки решил облагородить крышу, соседи: «Это самовольный захват!»

— Собственник верхней квартиры провел несогласованные высотные работы. Поздно вечером с грохотом пригнал сюда большой кран, заехал на гостевую стоянку, из-за чего пошла просадка грунта. Насколько нам известно, это был 50-тонник, который ни при каких обстоятельствах не должен парковаться на обычной парковке. Тем более что у нас стоянка насыпная, асфальт тут же просел и пошел трещинами. К каким последствиям это может привести, представить страшно. Все эти материалы я также отдал в исполком, сейчас ждем их ответа, —пояснил председатель ТС.

«Любой нормальный человек на моем месте поступил бы так же»

Собственник квартиры категорически не согласен с претензиями соседей. Мужчина встретился с корреспондентом Realt.by, чтобы изложить свою точку зрения:

— Я не публичный человек, и мне это внимание ни к чему. Единственное желание — жить нормально. А это сложно, когда ты каждый день видишь, как разрушается твой дом. Я уверен, что любой нормальный человек на моем месте поступил бы так же. Я не прошу у товарищества денег, потому что это бессмысленно, я все делаю сам — пусть простыми, недорогими белорусскими материалами, но делаю. О том, что дом построен со строительными недочетами, знают все, в том числе и инженер (главный инженер дома подтвердил наличие проблемных мест, — прим. автора), но никто не спешит их решать. Все, что мне говорят на собраниях: выносите предложение, мы его рассмотрим. Однако рассмотрение это может затянуться на годы, а жить нужно сейчас.

С собственником квартиры команда Realt.by вновь поднялась на крышу дома. С нашего последнего визита прошло около 10 дней, и ситуация существенно изменилась. Строительного мусора на кровле не осталось, в одной из перегородок появился предусмотренный проектом проход. Однако кое что осталось неизменным — установка для высотных работ и некоторые стройматериалы по-прежнему на месте. Пожарная лестница на момент нашего второго визита все еще была демонтирована.