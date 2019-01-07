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Конфликт в центре города. Житель минской многоэтажки решил облагородить крышу, соседи: «Это самовольный захват!»
08.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В редакцию Realt.byобратились жители многоэтажки на улице Немига. Члены ТС утверждают: собственник квартиры на верхнем этаже самовольно захватил крышу дома, превратив ее в стройплощадку. Оппонент парирует: «Я просто облагородил кровлю».
Суть конфликта
Проект многоэтажного дома предусматривает квартиру, которая возвышается не только над соседями, но и над крышей. Именно этот факт открыл собственнику дополнительные возможности — на кровле хранятся материалы, работает бригада строителей. Представители товарищества собственников уверены: на общей крыше сосед хочет обустроить себе зону отдыха с искусственным газоном, несмотря на то, что по проекту крыша неэксплуатируемая.
— Дом введен в эксплуатацию порядка 10 лет назад, и все это время в квартире на верхнем этаже идет ремонт. С сентября собственник перекинулся и на крышу, самовольно захватив общее пространство. Ни уговоры, ни милиция, ни районная администрация повлиять на ситуацию не могут, — жалуется председатель правления товарищества собственников Иван Захаров.
Главный инженер ТС уверен: использование неэксплуатируемой крыши опасно, так как кровля не предусмотрена для таких нагрузок, а прямо сейчас на ней хранятся витражи, стройматериалы и инструменты.
— Мы не знаем его намерений и планов, а потому не можем быть уверены, что жителям дома ничего не угрожает, —переживает мужчина. — Здесь, к примеру, проектом были предусмотрены проходы, но он их заложил. Теперь пройти на ту сторону крыши невозможно, а из перекрытия торчат провода и трубки. Что это, мы не знаем. Может, он собирается сделать подсветку, бассейн или насос — никто из жильцов не в курсе.
— Лестница, которая вела на скатную крышу, демонтирована! Теперь она валяется рядом с другим строительным мусором, а что делать, если понадобится эвакуация? Она же была предусмотрена проектом, а значит, нужна. Это общее имущество, и у него не было никакого права ее снимать.
Претензий соседей собственник верхней квартиры не понимает, считая, что все сделано во благо. Это мнение отражено и в его ответах на многочисленные предписания товарищества. Мужчина отмечает, что «работы по обновлению и облагораживанию находящихся на кровле конструкций никак не могут повлиять на уменьшение площади общего имущества». Кроме того, он выступает с предложением передать ему часть кровли со стороны 1-го и 3-го подъездов в пользование с условием поддержания в должном виде.
Но у соседей другое мнение.
— Страшно представить, что может произойти, если порыв ветра сбросит вниз доску или отвертку, — отмечает председатель. — Посмотрите, молоток лежит прямо на козырьке, а мы находимся на крыше 10-этажки, под нами — гостевая парковка.
— Меня, как председателя, волнует безнаказанность. На сегодня я уже не вижу реальных инструментов, как его остановить. Мы обращались в милицию, в исполком, в МЧС, подано заявление в прокуратуру. Службы подтверждают нарушения, обещают выписать предписания, но ситуация не меняется. Мы надеемся, что огласка ситуации в СМИ поможет в решении нашей проблемы.
— Он постоянно повторяет: «Я же не ломаю, а наоборот — облагораживаю, делаю лучше». Но кому от этого лучше? Поймите, у нас нет претензий к качеству работ, но все делается совершенно самовольно, проект не согласован ни с жильцами, ни с администрацией, ни с МЧС. Одно дело, если бы он все делал по закону — получил согласие жильцов, одобрение пожарных и только тогда приступил к реализации, но он захватил территорию у всех за спиной, —негодует Иван.
— На собрании товарищества он поднимал этот вопрос, правда, постфактум, все жильцы проголосовали против любых работ на кровле. Свое решение мы отправили ему заказным письмо, но, как видите, все на месте — на крыше работают строители, вся кровля завалена мусором.
Не менее серьезные претензии у жильцов и к технике, которую использует сосед. Для высотных работ, поясняют жители, он пригнал тяжелогрузный башенный кран, который парковался прямо на гостевой парковке. Видимый ущерб — просадка и трещины на асфальте, разбит бордюрный камень.
— Собственник верхней квартиры провел несогласованные высотные работы. Поздно вечером с грохотом пригнал сюда большой кран, заехал на гостевую стоянку, из-за чего пошла просадка грунта. Насколько нам известно, это был 50-тонник, который ни при каких обстоятельствах не должен парковаться на обычной парковке. Тем более что у нас стоянка насыпная, асфальт тут же просел и пошел трещинами. К каким последствиям это может привести, представить страшно. Все эти материалы я также отдал в исполком, сейчас ждем их ответа, —пояснил председатель ТС.
«Любой нормальный человек на моем месте поступил бы так же»
Собственник квартиры категорически не согласен с претензиями соседей. Мужчина встретился с корреспондентом Realt.by, чтобы изложить свою точку зрения:
— Я не публичный человек, и мне это внимание ни к чему. Единственное желание — жить нормально. А это сложно, когда ты каждый день видишь, как разрушается твой дом. Я уверен, что любой нормальный человек на моем месте поступил бы так же. Я не прошу у товарищества денег, потому что это бессмысленно, я все делаю сам — пусть простыми, недорогими белорусскими материалами, но делаю. О том, что дом построен со строительными недочетами, знают все, в том числе и инженер (главный инженер дома подтвердил наличие проблемных мест, — прим. автора), но никто не спешит их решать. Все, что мне говорят на собраниях: выносите предложение, мы его рассмотрим. Однако рассмотрение это может затянуться на годы, а жить нужно сейчас.
С собственником квартиры команда Realt.by вновь поднялась на крышу дома. С нашего последнего визита прошло около 10 дней, и ситуация существенно изменилась. Строительного мусора на кровле не осталось, в одной из перегородок появился предусмотренный проектом проход. Однако кое что осталось неизменным — установка для высотных работ и некоторые стройматериалы по-прежнему на месте. Пожарная лестница на момент нашего второго визита все еще была демонтирована.
О том, что сделано на крыше и для чего, собственник квартиры рассказывает так:
— Выполнены отделочные работы стен парапетов кровли, обеспечивающие дополнительную сохранность парапетов и непроникновение влаги под кровельный ковер. Ранее это обеспечено не было в силу того, что непроектно установлены отливы (данную информацию подтверждает и главный инженер дома, — прим. автора). Так, произведенные работы никоим образом не ухудшают технические характеристики общего имущества, не влияют на общую площадь, с точки зрения конструктива это всего лишь отделочные работы, которые не требуют разработки проектных решений и прохождения экспертиз. У инженера дома нет претензий к качеству выполненных работ, он сам подтверждает, что отделка только улучшила эксплуатационные характеристики кровли. Все упирается только в согласование с жильцами.
Что касается эксплуатируемого выхода на кровлю, то его обустройство предписало МЧС. Аварийную металлическую дверь я заменил на алюминиевую со стеклянным проемом, а необходимая степень противопожарности будет достигнута с помощью негорючей пленки. Это не запрещено.
Со слов мужчины, из-за технических недочетов парапеты находились в плачевном состоянии, а некоторые из окон его квартиры выходят прямо на крышу. Ситуацию нужно было спасать, а потому возникло желание привести парапеты в эстетически и технически приемлемое состояние.
— Признаюсь, ранее было желание сделать красиво — постелить искусственный газон, облагородить, об этом я говорил и на общих собраниях. Однако столкнулся со стеной непонимания. Сейчас вижу — проще оставить все, как есть. Кроме отделки парапетов и установки лестницы, на крыше ничего делать не буду.
Немаловажная претензия жильцов касалась закрытых аварийных проходов на крышу соседнего подъезда. На сегодня один из проемов вырезан. При необходимости, уверяет оппонент, появится и второй:
— На момент вашего первого визита проходы были зашиты, потому что это предполагает технический регламент – сначала они зашиваются большими цельными листами, потом вырезаются необходимые ниши. Эти отверстия предусмотрены для прохода на кровлю соседнего этажа, на сегодня доступ туда обеспечен. Зачем нужно отверстие со второй стороны, я не знаю, так как проход туда уже есть. Имея многолетний опыт строительных работ, предполагаю, что проемы спроектированы по шаблону. Но, если ГАП или ГИП проекта скажет, что он там необходим, мы его вырежем. Эта работа займет не более двух часов.
— Временно демонтированная лестница к пожарной безопасности отношения не имеет, а служит для доступа на более высокую часть кровли, — поясняет оппонент.
Со слов мужчины, она была установлена неправильно, не имела опоры, а потому была невозможна в эксплуатации. Сейчас бригада работает над тем, чтобы установить ее согласно техническим регламентам, а при необходимости доступ на кровлю возможен по лестнице с другой стороны конструкции. Однако председатель дома предоставил в редакцию фото, доказывая, что опора у лестницы все-таки была.
Что касается подъемной установки, то это и вовсе было требование бывшего руководства товарищества:
— В 2010 году, 8 лет назад, когда основная часть жильцов закончила ремонты в своих квартирах, товарищество собственников обязало меня предусмотреть иной, кроме лифта и лестницы, способ подачи строительных материалов для производственно-отделочных работ у меня в квартире. На основании чего мы и рассмотрели вариант подъема стройматериалов с помощью такого подъемника. Подъемник был установлен с учетом сохранности кровельного покрытия, а эксплуатация его на протяжении 8 лет подтверждает, что кровля нигде не повреждена.
В данный момент на кровле находится резервуар для хранения инструмента и стройматериалов. Он был установлен без соответствующих согласований, а потому собеседник комментирует:
— Я законопослушный человек и, если что-то нарушил, готов отвечать. Если комиссия выпишет штраф — заплачу, потребует убрать — тут же уберем.
Помимо прочего, собеседник уверен, что угрозу несут не его действия, а разрушающийся фасад дома.
— На фотографиях видно, как на фасаде обваливающиеся кирпичи прибиты на гвозди. Вот это может нести реальную угрозу для находящихся внизу. Кроме того, парапеты кровли, замененные мной впоследствии, были повреждены альпинистами, которые по инициативе ТС эти кирпичи к стенам и прибивали.
Собственник квартиры подчеркнул, что ничего ни от кого не скрывал, говоря на собраниях ТС о намерениях облагородить кровлю. С его слов, против выступила лишь часть жильцов, которая и инициировала собрание, другие — не возражали, но общего собрания так и не состоялось.
— Председатель говорит, что соответствующие службы находят нарушения, но в администрации в моих действиях нарушений не нашли.
Администрация «самоволки» не увидела
Представители администрации посетили крышу в конце октября. На тот момент она выглядела примерно так, как в наш первый визит. Чиновники установили, что на крыше складированы строительные материалы, предположительно принадлежащие собственнику квартиры на верхнем этаже. Запротоколирована и обшивка парапета, однако, как пояснили в администрации, отделочные работы не требуют получения специальных разрешений. В документе приводится цитата из Статьи 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь на предмет самовольного строительства. Его на крыше дома тоже нет.
Вместе с тем, представители администрации подчеркнули, что вопросы пользования местами общего пользования находятся в компетенции товарищества собственников и определятся уставом и действующим законодательством.
«В случае, если Вы считаете, что Ваши права нарушены, вследствие использования помещений, то согласно статьям 10 и 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь защита нарушенных и оспоренных гражданских прав осуществляется через судебные органы», — сказано в ответе администрации на обращение Ивана Захарова.
Комментарий МЧС:
Вместе с представителями администрации крышу дома посетил инспектор РОЧС. Специалистами по чрезвычайным ситуациям выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
Постфактум
В ходе подготовки материала все работы на кровле были прекращены, но согласия между соседями не случилось.
— Сейчас работы закончились, с крыши убрано все, кроме шкафа со стройматериалами, затишье. Проходы, предусмотренные проектом, пропилены, ни мусора, ни строителей, ни высотной установки на кровле нет. Все устранено. Хоть частичный захват кровли и есть, но в основном это было несогласованное облагораживание, ремонт. Однако классического примирения жильцов ждать не приходится. Люди настроены по-боевому, собираются писать во все инстанции или идти в суд. А вот собственник верхней квартиры пытается уладить все миром. В данный момент он заказал экспертизу в проектном институте, который проектировал дом, чтобы подтвердить сохранность кровли после благоустройства. К слову, на крышу уже приходил профессиональный строитель (житель дома) и независимо подтвердил, что есть мелкие недочеты, но повреждений кровли в связи с благоустройством нет, —резюмировал Иван Захаров.
Фото: Павел Садовский, Иван Захаров
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Конфликт в центре города. Житель минской многоэтажки решил облагородить крышу, соседи: «Это самовольный захват!»
В редакцию Realt.by обратились жители многоэтажки на улице Немига. Члены ТС утверждают: собственник квартиры на верхнем этаже самовольно захватил крышу дома,...
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