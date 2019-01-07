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Мозырская «арктика» для Минобороны Украины. Белорусского топлива в соседней стране стало меньше

08.01.2019 11:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство обороны Украины 4 января определило победителя тендера на поставку 15,5 тысяч тонн дизельного топлива арктической марки. Об этом свидетельствуют результаты аукционов, обнародованные в системе ProZorro.


Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Претендентом на поставку ресурса стала компания «Торум» (входит в структуру «Трейд Коммодити»), предложившая продукт по 27,3 тысячи гривен за тонну, что на 1 тысячу гривен дороже рыночной стоимости топлива, отмечает интернет-ресурс enkorr.

Согласно паспортам качества, предоставленными победителем торгов, военному ведомству будет поставляться арктическое дизтопливо производства Мозырского НПЗ и Кременчугского НПЗ. Срок поставки ресурса — 60 дней со дня подписания контракта.

Вместе с тем за 11 месяцев 2018 года поставки дизельного топлива из Беларуси в Украину сократились на 8% (175 тыс. тонн) до 2,01 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Соответственно доля белорусского ДТ на растущем украинском рынке сократилась с 39,6% до 33,1%, говорится в материалах «Консалтинговой группы А-95».

Объемы белорусского ДТ были замещены преимущественно за счет роста поставок российского топлива по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс». По этой магистрали за 11 месяцев поступило 2,25 млн тонн, что на 35,6% (591,7 тыс. тонн) превышает объем поставок за аналогичный период 2017 года.

Стоит отметить, что в ноябре полностью прекратились поставки в Украину из Беларуси топлива с маркировкой «топливо дизельное экспортное» (ТДЭ), которые участники рынка расценивают как реэкспортный российский ресурс. Всего за 10 месяцев 2018 г. такого топлива в Украину поступило около 52 тыс. тонн.

В ноябре импорт бензинов из Беларуси снизился до минимальных в этом году 42 тыс. тонн. По сравнению с октябрем, поставки сократились на 41% или 29 тыс. тонн.

На фоне этого на 23% увеличились поставки бензинов из Литвы. Всего в прошлом месяце в Украину поставлено 31,5 тыс. тонн бензинов Мажейкяйского НПЗ группы Orlen против 25,7 тыс. тонн в октябре.

Отметим, что похожая ситуация с ростом импорта литовского бензина на фоне сокращающихся поставок из Беларуси была и в конце прошлого года.

Участники рынка не исключают, что проблемы с поставками белорусских нефтепродуктов осенью 2018 года были искусственно созданы «Белорусской нефтяной компанией» с целью повысить цены в долгосрочных контрактах, подписание которых состоялось в ноябре-декабре.

Справедливости ради стоит сказать, что Беларусь остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Украину.

 
 
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Объемы белорусского ДТ были замещены преимущественно за счет роста поставок российского топлива по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс».
 
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