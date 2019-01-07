Мнение. Оршанское право. Можно ли бороться с юридическим сепаратизмом?

В конце прошлой недели стало известно о невероятном новогоднем подарке — оказывается под занавес прошлого года, 31 декабря был подписан указ № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области».

Максим Знак. Фото из личного архива

В сообщении пресс-службы, опубликованном 3.01.2019, можно было прочитать невероятные вещи. Помимо описания налоговых и инвестиционных льгот, в пресс-релизе, например, содержалась следующая фраза: «в целях активизации деловой инициативы в Оршанском районе произойдет дальнейшее упорядочивание проверочной деятельности и декриминализация экономических рисков». Декриминализация экономических рисков в отдельно взятом районе сравнима, пожалуй, только с «внедрением» «английского права» для резидентов ПВТ. Безусловно, Орша — особый город, с которым связано много значимых исторических событий. И магдебургское право в 1620 году Орша получила одним из первых городов. Однако представить в отдельном взятом районе свое собственное налоговое, пенсионное, таможенное и даже уголовное законодательство — не получалось. Юридическое сообщество замерло в ожидании опубликования.

Наконец, указ № 506 был размещен на официальном интернет-портале, и стало понятно, что об отдельном Уголовном кодексе Оршанского района речи пока не идет. Если внимательно почитать все 60 страниц данного документа, то окажется, что юридических нововведений сравнительно немного. В основном, излагается коллективное видение оптимистичного сценария развития Оршанского района.

Программная эклектика

Возможно, в будущем указ № 506 будут изучать на юридических факультетах как образец нового подхода к разработке нормативно-правовых актов. Вполне вероятно, что на курсе стратегического менеджмента в бизнес-школах указ будет демонстрироваться как пример уникального комплексного бизнес-плана. И даже возможно, что этому указу будет посвящен отдельный параграф в будущих учебниках истории Беларуси. Пока же неискушенному читателю может показаться, что указ № 506 очень похож на письмо из деревни Простоквашино, которое совместными усилиями составили Дядя Фёдор, Пес и Кот.

Основную часть указа занимает Программа развития Оршанского района на период до 2023 года. Программу стоит почитать каждому — очевидно, ее главы (подпрограммы) составлялись разными авторами, что отразилось на разбросе поставленных целей и приводимых числовых данных. Комментаторы уже сравнили программу с литературным описанием будущего Новых Васюков — иногда цели действительно ставятся достаточно амбициозные.

В Программе найдется интересная информация для каждого. Например, описание кольцевого трансграничного маршрута «Смоленск — Орша — Копысь — Александрия — Шклов — Могилев — Мстиславль — Смоленск». Или сведения о том, что в Оршанском районе средний удой молока от коровы на 21 процент выше, чем в среднем по области, а урожайность зерновых и зернобобовых культур — в 1,5 раз превышает областной, но при этом сельское хозяйство «устойчиво убыточно с 2013 года». Если все положения программы будут успешно реализованы, то указано, что Оршанский район станет центром экономического роста Витебского региона, производительность труда вырастет в 1,9 раза, будут проводится международные соревнования, вырастет процент граждан, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится количество посещений библиотек и т.д. и т .п. Среди основных факторов, которые могут отрицательно повлиять на реализацию подпрограмм, называется в том числе «низкая активность иностранных инвесторов, готовых вкладывать прямые инвестиции в экономику Оршанского района».

Впрочем, ответ на вопрос об успешности программы даст время — мы все узнаем в ближайшие пять лет. При этом можно предположить, что юридически программа будет считаться выполненной, т.к. в указе (главы 22−23) заложены четкие критерии оценки эффективности ее реализации. Названы 4 показателя, которые должны планомерно вырасти к 2023 году. Номинальная зарплата — с 658,4 до 1225 рублей, рост доходов бюджета — на 28,1% за 5 лет, прирост численности занятого населения — на 0,1% ежегодно, среднегодовой объем инвестиций в основной капитал — 2230 рублей. Учитывая, что даже при выполнении этих, достаточно реалистичных, планов в среднем на 55% эффективность выполнения программы согласно нормативным критериям будет признана удовлетворительной, не стоит сомневаться, что эксперимент формально выйдет удачным.

Что касается, юридической стороны указа, то «Оршанское право» действительно появилось, однако нельзя сказать, что изменения законодательства являются революционными. Точечное правовое регулирование уже, к сожалению или к счастью, стало нормой для крупных инвестиционных проектов и программ развития. Так, работа специальных экономических зон, различных «парков», развитие малых городов давно урегулированы актами, предоставляющими специальные льготы для соответствующих субъектов. В отношении инвестиционных проектов действует практика заключения инвестиционных договоров, в том числе, предоставляющих индивидуальные льготы. Поэтому «оршанское право» — продолжение подобных экспериментов.

Кому льготы

«Юридический сепаратизм», конечно, ни к чему хорошему не приводит. Давайте представим, что в каждом из 118 районов Беларуси появляется свое законодательство, и логичным становится следующий шаг — либо выдача адвокатских лицензий отдельно по каждому району либо объединение всех актов удельного нормотворчества в один (кстати, так и появилось когда-то пресловутое «Общее право» Англии). При этом, предоставление индивидуальных особенностей для любой группы субъектов (не только по месту регистрации, но и по виду деятельности, форме собственности и т.п.) ломает общую систему норм. А заодно может вызвать вопрос, который задавался Мурлокотаму «А почему у вас все, а у нас ничего, а?!».

Прежде, чем сожалеть о чужих льготах, стоит выяснить, для кого они предусмотрены. В указе используется термин «Субъекты Оршанского района», который подробно раскрывается в пункте 16. Для того, чтобы считаться субъектом оршанского района и получить основную массу льгот по необходимо:

Быть юридическим лицом или ИП, зарегистрированным на территории Оршанского района Осуществлять деятельность по производству товаров (работ, услуг) собственного производства (кроме предоставления имущества в аренду, иное возмездное пользование) Получить сертификат продукции (работ и услуг) собственного производства Не задействовать в процессе производства товаров (выполнения работ, услуг) имущество и (или) труд работников вне территории Оршанского района (исключение: перевозки, для них достаточно, чтобы пункт погрузки и/или разгрузки находился на территории Оршанского района).

Для Субъектов Оршанского района (тех, кто имеет сертификат собственного производства) действуют следующие льготы:

Ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН) — 1% от выручки для товаров, 2% от выручки для работ, услуг. Льгота применяется только по соответствующей выручке в период действия соответствующего сертификата собственного производства. Сделана оговорка, что использовать льготу могут и те субъекты, для которых установлены ограничения в Налоговом кодексе (осуществляющие реализацию ювелирных и других бытовых изделий, сдачу в аренду недвижимости, передачу товарных знаков, являющиеся участниками совместной деятельности или резидентами парков и свободных (особых) зон). Впрочем, не сделано никаких оговорок о других исключениях — поэтому, видимо, ограничения Налогового кодекса по численности работников, объему выручки и другие продолжают действовать и в Орше. Взносы по пенсионному страхованию — 24% (общереспубликанская ставка — 28%, впрочем, для производителей сельскохозяйственной продукции в целом по республике — 24%). Взнос по страхованию от временной нетрудоспособности — 6% остается неизменным, общий платеж в ФСЗН с нанимателя — 30% вместо 34%. Полный вычет НДС по товарам (работам, услугам) использованным для строительства и оснащения объектов в Оршанском районе, однако перечень товаров (работ, услуг) должен быть согласован с Оршанским райисполкомом. Не действуют сроки завершения внешнеторговых операций по экспорту (180 дней) и импорту (90 дней), установленные указом № 178, нет ограничений, установленных указом № 178, по способам прекращения внешнеторговых операций. При этом внешнеторговые операции должны быть завершены в сроки, установленные договором. Возможно проведение госэкспертизы в строительстве проектной документации, подготовленной по нормам стран ЕАЭС, ЕС или Китайской народной республики (без адаптации). Предметом экспертизы является соответствие документации существенным требованиям безопасности. Безвозмездно передаваемое субъектам Оршанского района имущество (включая денежные средства) передающей стороной включается в состав внереализационных расходов (уменьшает налогооблагаемую базу), а получающей стороной — не включается в состав внереализационных доходов (не увеличивает налогооблагаемую базу). Учитывая, что субъекты Оршанского района — коммерческие организации, а дарение между коммерческими организациями запрещено — интересно, как будет выглядеть практическая реализация такой «безвозмездной» передачи. Видимо, через механизм спонсорской помощи, имеющий специальное регулирование. Юридические лица вправе применять инвестиционный вычет в пределах — до 30% по стоимости зданий (или вложений в реконструкцию), до 50% по стоимости машин, оборудования, транспортных средств (кроме легковых). Имущество, по которому применяется инвестиционный вычет должно использоваться в предпринимательской деятельности в Оршанском районе. Проценты по рассрочке (отсрочке) по налогам (в случае предоставления) не взимаются. До конца 2023 года не проводятся выборочные проверки (ранее — «плановые проверки») субъектов Оршанского района, представительств иностранных организаций, ремесленников и лиц, оказывающих услуги агроэкотуризма в Оршанском районе. Однако могут проводится внеплановые проверки, а также мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, профилактического и предупредительного характера.

Все субъекты хозяйствования из Оршанского района, которые не имеют сертификата собственного производства, также могут воспользоваться рядом «инвестиционных льгот:

можно ввезти товары, указанные в п. 1 декрета № 16 от 13.06.2001 г. (технологическое оборудование и запасные части к нему по названным в декрете кодам ТН ВЭД) без уплаты таможенной пошлины (общая льгота) и без уплаты НДС («Оршанская» льгота). Однако если в течение 5 лет эти товары будут проданы или переданы в пользование лицам вне Оршанского района, либо сами приобретатели перестанут находится в Оршанском районе, необходимо будет исполнить обязанность по уплате НДС;

предусмотрено освобождение от возмещения потерь лесо- и сельскохозяйственного производства при реализации проектов по расширению производства;

размер ежегодной арендной платы за земельные участки в Оршанском районе, предоставляемые в аренду для строительства и (или) обслуживания объектов промышленности, транспорта, связи, энергетики определяется по общей формуле, однако к кадастровой стоимости земли применяется коэффициент 0,0025 (т.е. учитываемя стоимость земли уменьшается в 400 раз);

действуют специальные правила учета сумм курсовых разниц при инвестировании.

при приобретении незавершенного незаконсервированного капитального строения для целей завершения его строительства земельные участки предоставляются без проведения аукциона на вещных правах, предусмотренных законодательством об охране и использовании земель.

Объять необъятное

Отдельно стоит остановиться на пресловутой «декриминализации экономических рисков» и на особенностях операций с недвижимым имуществом на территории Оршанского района.

С точки зрения уголовного законодательства ничего не меняется, рекомендуется лишь изменить практику. В указе № 506 органам, ведущим уголовный процесс, «с учетом требований УПК» рекомендуется расширить практику применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражей (в т.ч. залога) по преступлениям главы 25 УК («экономические» составы) и по ст.ст. 424−426 (злоупотребление, превышение власти или служебных полномочий, бездействие должностного лица).

Указано, что заключение под стражу в качестве меры пресечения возможно «строго при наличии установленных для этого оснований и ввиду повышенной общественной опасности вменяемого преступления». Здесь возникает два вопроса. Во-первых, а разве в других случаях возможно «нестрогое» соблюдение норм УПК и помещение под стражу без наличия установленных для этого оснований? И во-вторых, где пролегает граница «повышенной» общественной опасности.

Ранее по УК, повышенную общественную опасность представляли тяжкие преступления. Сейчас согласно ст. 12 УК, преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. При этом к тяжким относятся преступления, за которое предусмотрено максимальное наказание на срок до 12 лет лишения свободы (но не менее 2 лет).

Очевидно, такая мера пресечения как заключение под стражу действительно применяться будет реже, однако формальные основания для ее применения найти будет можно по многим названным составам. Впрочем, посмотрим, насколько бизнесмены и должностные лица почувствуют облегчение от такой декриминализации экономических рисков.

Что касается особого порядка совершения сделок с недвижимостью в Оршанском районе, то здесь ситуация достаточно непростая. Не секрет, что большое количество объектов недвижимости в малых городах и сельской местности до сих пор существуют в виде строительных материалов, то есть возникновение права собственности на таких объекты не зарегистрировано, и недвижимостью они не считаются.

Оршанскому райисполкому предоставлено право самостоятельно распоряжаться неиспользуемым и неэффективно используемым недвижимым имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь (причем с получением вырученных средств в бюджет Оршанского района). Согласно указу № 306 отчуждение объектов в Оршанском районе, находящемся в государственной собственности или в собственности «псевдо-государственных» (50%+ акций, долей) юрлиц, может осуществляться без наличия технических паспортов и документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на это имущество, причем регистратор не вправе отказать в регистрации сделки. Не позднее двух лет после приобретения объекта покупатель должен подать заявление о регистрации создания объекта недвижимого имущества на основании технического паспорта (и несет все расходы, связанные с указанной процедурой и изготовлением документов).

Очередная попытка вовлечь в хозяйственный оборот неэффективно используемое имущество может только приветствоваться, однако выбранный способ вызывает вопросы. В Беларуси сложилась хорошая система по регистрации объектов недвижимого имущества и сделок с ним. Благодаря четкой процедуре мы так и не столкнулись со многими проблемами по сделкам с недвижимостью. Введение правила «регистратор должен зарегистрировать, а потом появятся документы» может разрушить эту систему. Возможно, более удачным решением было бы финансирование создания документов со стороны государства, с предоставлением двухгодичной рассрочки (отсрочки) покупателю по оплате за произведенные действия (математически сейчас указом предусмотрено то же самое, но не факт, что покупатель подготовит документы).

Подводя итоги первичного изучения текста указа № 506 можно сделать следующие выводы. Революции не произошло: нововведения коснутся, в основном, производителей и не несут фундаментальных изменений системы (отменяются устаревшие ограничения, вводятся льготы, по которым уже ранее существовали аналоги в других проектах и т.п.).

Указ № 506 как и многие другие прогрессивные нормативные акты до него, вместо нормативной выполняет некую идеологическую функцию (по стилю изложения и заложенных установках), а также является средством для достижения локальных целей. Указом охватывается необъятное — все аспекты жизни в регионе, от промышленности до культуры и спорта.

Некоторые из предоставленных льгот могут быть использованы недобросовестными субъектами (вспомним историю о ввозе транспортных средств по льготе для малых городов), однако, как показывает практика, недобросовестность может получить неожиданный ответ со стороны государства.

В основном, нормы указа сориентированы на инвесторов (в том числе тех, чьи проекты находятся в активной фазе), и должны быть дополнены реальной инфраструктурной возможностью ведения производственного бизнеса в регионе.

На сегодняшний день в Оршанском районе 1014 юридических лица (1,5% от общереспубликанского). Посмотрим, как изменится это количество в будущем: будут ли предоставленные льготы пользоваться спросом у реальных инвесторов. Будуць грошы — будзе і Ворша!

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