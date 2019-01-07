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Мнение. Оршанское право. Можно ли бороться с юридическим сепаратизмом?
08.01.2019 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
В конце прошлой недели стало известно о невероятном новогоднем подарке — оказывается под занавес прошлого года, 31 декабря был подписан указ № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области».
В сообщении пресс-службы, опубликованном 3.01.2019, можно было прочитать невероятные вещи. Помимо описания налоговых и инвестиционных льгот, в пресс-релизе, например, содержалась следующая фраза: «в целях активизации деловой инициативы в Оршанском районе произойдет дальнейшее упорядочивание проверочной деятельности и декриминализация экономических рисков». Декриминализация экономических рисков в отдельно взятом районе сравнима, пожалуй, только с «внедрением» «английского права» для резидентов ПВТ. Безусловно, Орша — особый город, с которым связано много значимых исторических событий. И магдебургское право в 1620 году Орша получила одним из первых городов. Однако представить в отдельном взятом районе свое собственное налоговое, пенсионное, таможенное и даже уголовное законодательство — не получалось. Юридическое сообщество замерло в ожидании опубликования.
Наконец, указ № 506 был размещен на официальном интернет-портале, и стало понятно, что об отдельном Уголовном кодексе Оршанского района речи пока не идет. Если внимательно почитать все 60 страниц данного документа, то окажется, что юридических нововведений сравнительно немного. В основном, излагается коллективное видение оптимистичного сценария развития Оршанского района.
Программная эклектика
Возможно, в будущем
Основную часть указа занимает Программа развития Оршанского района на период до 2023 года. Программу стоит почитать каждому — очевидно, ее главы (подпрограммы) составлялись разными авторами, что отразилось на разбросе поставленных целей и приводимых числовых данных. Комментаторы уже сравнили программу с литературным описанием будущего Новых Васюков — иногда цели действительно ставятся достаточно амбициозные.
В Программе найдется интересная информация для каждого. Например, описание кольцевого трансграничного маршрута «Смоленск — Орша — Копысь — Александрия — Шклов — Могилев — Мстиславль — Смоленск». Или сведения о том, что в Оршанском районе средний удой молока от коровы на 21 процент выше, чем в среднем по области, а урожайность зерновых и зернобобовых культур — в 1,5 раз превышает областной, но при этом сельское хозяйство «устойчиво убыточно с 2013 года». Если все положения программы будут успешно реализованы, то указано, что Оршанский район станет центром экономического роста Витебского региона, производительность труда вырастет в 1,9 раза, будут проводится международные соревнования, вырастет процент граждан, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится количество посещений библиотек и т.д. и т .п. Среди основных факторов, которые могут отрицательно повлиять на реализацию подпрограмм, называется в том числе «низкая активность иностранных инвесторов, готовых вкладывать прямые инвестиции в экономику Оршанского района».
Впрочем, ответ на вопрос об успешности программы даст время — мы все узнаем в ближайшие пять лет. При этом можно предположить, что юридически программа будет считаться выполненной, т.к. в указе (главы 22−23) заложены четкие критерии оценки эффективности ее реализации. Названы 4 показателя, которые должны планомерно вырасти к 2023 году. Номинальная зарплата — с 658,4 до 1225 рублей, рост доходов бюджета — на 28,1% за 5 лет, прирост численности занятого населения — на 0,1% ежегодно, среднегодовой объем инвестиций в основной капитал — 2230 рублей. Учитывая, что даже при выполнении этих, достаточно реалистичных, планов в среднем на 55% эффективность выполнения программы согласно нормативным критериям будет признана удовлетворительной, не стоит сомневаться, что эксперимент формально выйдет удачным.
Что касается, юридической стороны указа, то «Оршанское право» действительно появилось, однако нельзя сказать, что изменения законодательства являются революционными. Точечное правовое регулирование уже, к сожалению или к счастью, стало нормой для крупных инвестиционных проектов и программ развития. Так, работа специальных экономических зон, различных «парков», развитие малых городов давно урегулированы актами, предоставляющими специальные льготы для соответствующих субъектов. В отношении инвестиционных проектов действует практика заключения инвестиционных договоров, в том числе, предоставляющих индивидуальные льготы. Поэтому «оршанское право» — продолжение подобных экспериментов.
Кому льготы
«Юридический сепаратизм», конечно, ни к чему хорошему не приводит. Давайте представим, что в каждом из 118 районов Беларуси появляется свое законодательство, и логичным становится следующий шаг — либо выдача адвокатских лицензий отдельно по каждому району либо объединение всех актов удельного нормотворчества в один (кстати, так и появилось когда-то пресловутое «Общее право» Англии). При этом, предоставление индивидуальных особенностей для любой группы субъектов (не только по месту регистрации, но и по виду деятельности, форме собственности и т.п.) ломает общую систему норм. А заодно может вызвать вопрос, который задавался Мурлокотаму «А почему у вас все, а у нас ничего, а?!».
Прежде, чем сожалеть о чужих льготах, стоит выяснить, для кого они предусмотрены. В указе используется термин «Субъекты Оршанского района», который подробно раскрывается в пункте 16. Для того, чтобы считаться субъектом оршанского района и получить основную массу льгот по необходимо:
Для Субъектов Оршанского района (тех, кто имеет сертификат собственного производства) действуют следующие льготы:
Все субъекты хозяйствования из Оршанского района, которые не имеют сертификата собственного производства, также могут воспользоваться рядом «инвестиционных льгот:
Объять необъятное
Отдельно стоит остановиться на пресловутой «декриминализации экономических рисков» и на особенностях операций с недвижимым имуществом на территории Оршанского района.
С точки зрения уголовного законодательства ничего не меняется, рекомендуется лишь изменить практику. В указе № 506 органам, ведущим уголовный процесс, «с учетом требований УПК» рекомендуется расширить практику применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражей (в т.ч. залога) по преступлениям главы 25 УК («экономические» составы) и по ст.ст. 424−426 (злоупотребление, превышение власти или служебных полномочий, бездействие должностного лица).
Указано, что заключение под стражу в качестве меры пресечения возможно «строго при наличии установленных для этого оснований и ввиду повышенной общественной опасности вменяемого преступления». Здесь возникает два вопроса. Во-первых, а разве в других случаях возможно «нестрогое» соблюдение норм УПК и помещение под стражу без наличия установленных для этого оснований? И во-вторых, где пролегает граница «повышенной» общественной опасности.
Ранее по УК, повышенную общественную опасность представляли тяжкие преступления. Сейчас согласно ст. 12 УК, преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. При этом к тяжким относятся преступления, за которое предусмотрено максимальное наказание на срок до 12 лет лишения свободы (но не менее 2 лет).
Очевидно, такая мера пресечения как заключение под стражу действительно применяться будет реже, однако формальные основания для ее применения найти будет можно по многим названным составам. Впрочем, посмотрим, насколько бизнесмены и должностные лица почувствуют облегчение от такой декриминализации экономических рисков.
Что касается особого порядка совершения сделок с недвижимостью в Оршанском районе, то здесь ситуация достаточно непростая. Не секрет, что большое количество объектов недвижимости в малых городах и сельской местности до сих пор существуют в виде строительных материалов, то есть возникновение права собственности на таких объекты не зарегистрировано, и недвижимостью они не считаются.
Оршанскому райисполкому предоставлено право самостоятельно распоряжаться неиспользуемым и неэффективно используемым недвижимым имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь (причем с получением вырученных средств в бюджет Оршанского района). Согласно указу № 306 отчуждение объектов в Оршанском районе, находящемся в государственной собственности или в собственности «псевдо-государственных» (50%+ акций, долей) юрлиц, может осуществляться без наличия технических паспортов и документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на это имущество, причем регистратор не вправе отказать в регистрации сделки. Не позднее двух лет после приобретения объекта покупатель должен подать заявление о регистрации создания объекта недвижимого имущества на основании технического паспорта (и несет все расходы, связанные с указанной процедурой и изготовлением документов).
Очередная попытка вовлечь в хозяйственный оборот неэффективно используемое имущество может только приветствоваться, однако выбранный способ вызывает вопросы. В Беларуси сложилась хорошая система по регистрации объектов недвижимого имущества и сделок с ним. Благодаря четкой процедуре мы так и не столкнулись со многими проблемами по сделкам с недвижимостью. Введение правила «регистратор должен зарегистрировать, а потом появятся документы» может разрушить эту систему. Возможно, более удачным решением было бы финансирование создания документов со стороны государства, с предоставлением двухгодичной рассрочки (отсрочки) покупателю по оплате за произведенные действия (математически сейчас указом предусмотрено то же самое, но не факт, что покупатель подготовит документы).
Подводя итоги первичного изучения текста указа № 506 можно сделать следующие выводы. Революции не произошло: нововведения коснутся, в основном, производителей и не несут фундаментальных изменений системы (отменяются устаревшие ограничения, вводятся льготы, по которым уже ранее существовали аналоги в других проектах и т.п.).
Указ № 506 как и многие другие прогрессивные нормативные акты до него, вместо нормативной выполняет некую идеологическую функцию (по стилю изложения и заложенных установках), а также является средством для достижения локальных целей. Указом охватывается необъятное — все аспекты жизни в регионе, от промышленности до культуры и спорта.
Некоторые из предоставленных льгот могут быть использованы недобросовестными субъектами (вспомним историю о ввозе транспортных средств по льготе для малых городов), однако, как показывает практика, недобросовестность может получить неожиданный ответ со стороны государства.
В основном, нормы указа сориентированы на инвесторов (в том числе тех, чьи проекты находятся в активной фазе), и должны быть дополнены реальной инфраструктурной возможностью ведения производственного бизнеса в регионе.
На сегодняшний день в Оршанском районе 1014 юридических лица (1,5% от общереспубликанского). Посмотрим, как изменится это количество в будущем: будут ли предоставленные льготы пользоваться спросом у реальных инвесторов. Будуць грошы — будзе і Ворша!
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«Юридический сепаратизм», конечно, ни к чему хорошему не приводит. Давайте представим, что в каждом из 118 районов Беларуси появляется свое законодательство, и...
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