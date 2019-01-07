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На пр-те Дзержинского начато строительство 23-этажного «каркасника». Стоимость квартир от $1300
08.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Площадка возле гостиницы «Ренессанс» была продана около 3 лет назад, но строительство на ней началось лишь в ноябре прошлого года. В будущем здесь появится
Площадка напротив гостиницы «Ренессанс» общей площадью 0,05 га на аукционе 2016 года вызвала неподдельный интерес среди компаний-застройщиков. В итоге участок
Проект будущих домов разработала архитектурная студия «Арх-Нуво». По задумке архитекторов это будут две башни монохромного серого цвета с необычными французскими балконами и окнами на два этажа. При облицовке здания по проекту будет использован кирпич с высокими художественными характеристиками, выложенный вертикальной кладкой.
В ноябре 2018 года начато строительство первого многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и двухуровневой гараж-стоянкой. Дата окончания строительства — сентябрь 2020 года.
В качестве преимуществ объекта застройщик называет отличное транспортное сообщение и шаговую доступность к метро «Грушевка» и ж/д вокзалу.
Сейчас в продаже есть 1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные квартиры.
Стоимость 1 кв.м (в зависимости от этажа) от $1300 до $1700. При этом пентхаусы, которые расположены на 22-м и 23-м этажах, представители строительной компании готовы продать по $2200/кв.м.
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Площадка возле гостиницы «Ренессанс» была продана около 3 лет назад, но строительство на ней началось лишь в ноябре прошлого года. В будущем здесь появится...
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