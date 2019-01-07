На пр-те Дзержинского начато строительство 23-этажного «каркасника». Стоимость квартир от $1300





Площадка напротив гостиницы «Ренессанс» общей площадью 0,05 га на аукционе 2016 года вызвала неподдельный интерес среди компаний-застройщиков. В итоге участок был продан компании ООО «Белхантер» за 18 миллиардов недономинированных рублей (около $860 тыс. на момент торгов).

Проект будущих домов разработала архитектурная студия «Арх-Нуво». По задумке архитекторов это будут две башни монохромного серого цвета с необычными французскими балконами и окнами на два этажа. При облицовке здания по проекту будет использован кирпич с высокими художественными характеристиками, выложенный вертикальной кладкой.