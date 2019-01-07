«Ведут фирму к банкротству». Семья частника из Могилева добивается закрытия уголовного дела

Директор частной фирмы по производству бетона из Могилева и его заместитель находятся в СИЗО с 14 мая 2018 года. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов и платы за проезд тяжеловесного транспорта по дорогам общего пользования — всего 89,8 тыс. рублей, или без малого 45 тыс. долларов. Следствие не завершено, и семья обвиняемых добивается закрытия дела — говорят, ответы из Минтранспорта и «Кричевцементношифера» только подтверждают невиновность задержанных. TUT.BY выслушал их точку зрения.



Фото: Юлия Альгерчик

О задержании руководства частной фирмы-производителя бетона из Могилева 21 мая сообщила прокуратура . Через 2 дня это подтвердил Следственный комитет и уточнил, что уклонение от уплаты налогов — не единственное, в чем обвиняют частного производителя цемента в Могилеве.

По версии следствия, с июня 2014 года по март 2017-го директор фирмы и его заместитель продавали стройматериалы физлицам, но деньги в кассу не вносили, сделки в документах не отражали. Потому не заплатили с этой суммы налог в размере 64,8 тыс. рублей.

Кроме того, обвиняемые не оплатили специальное разрешение на проезд тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования. Они организовали выполнение 183 заданий по перевозке цемента с превышением допустимых параметров общей массы транспортного средства, чем причинили ущерб государству в сумме более 25 тыс. рублей.

— В ходе следствия обвиняемые активно способствуют возмещению вреда, в связи с чем частично погасили причиненный ущерб государству на сумму 30 тыс. рублей. На имущество обвиняемых стоимостью порядка 100 тыс. рублей наложен арест, — сказала тогда официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Со дня задержания прошло 8 месяцев, и все это время семьи директора и его заместителя пытаются добиться закрытия дела. Свое видение ситуации они рассказали TUT.BY.

По их словам, фирма работала так: отправляла машину — тягач с полуприцепом — за цементом на Белорусский цементный завод в Костюковичах и «Кричевцементошифер» в Кричеве. Там машину загружали, она ехала на базу, где производили бетон, и выгружала цемент.

— Максимальный вес грузовой машины не должен превышать 40 тонн. И по закону, это должен контролировать грузоотправитель. По крайней мере, так указано в ответе из Минтранспорта за подписью замминистра Алексея Ляхновича, — говорят родные задержанных (копия ответа есть в распоряжении редакции. — TUT.BY). — В нашем случае это цементный завод и «Кричевцементошифер». А автоперевозчик должен контролировать загрузку. Но вот деталь: на «Кричевцементошифере», например, нет весовых дозаторов — только датчики предельного наполнения.

Это подтвердили на предприятии, отвечая на запрос адвоката задержанного. В письме (его копия также есть в распоряжении редакции. — TUT.BY) указано в том числе, что вес загружаемого цемента определяют с помощью автовесов: взвешивают порожнюю машину при заезде на предприятие, данные вносят в базу, а потом взвешивают загруженную при выезде, и система автоматически подсчитывает вес груза. Все данные вносят в пропуск, с которым водитель «идет в окно для выписки товарно-транспортных накладных».

— Технические характеристики автомобиля позволяют везти более 40 тонн груза, т.е. больше, чем должно быть по закону. Перегрузы получались по вине грузоотправителя, — считают семьи. — И пусть даже решат, что виновен грузополучатель, но ответственность за это — административная, то есть штраф. А так, выходит, руководство «закрыли» на 8 месяцев, лишили людей работы и ведут фирму к банкротству. Зачем? Бюджет, например, недополучил только за полгода более 600 тыс. рублей налогов, которые фирма платила исправно.

Родственники задержанных также не понимают, почему «все предприятие признано вещдоком» — имущество организации описано. При этом ущерб на сумму 90,14 тыс. рублей, который насчитали в мае, погашен. В ноябре после проверки насчитали еще 18,5 тыс. рублей ущерба — его еще не погасили.

Напомним, в декабре Палата представителей приняла во втором чтении изменения и дополнения в Уголовный кодекс , существенно либерализовав экономический блок . Речь идет о декриминализации деяний, не обладающих достаточной степенью общественной опасности и не требующих привлечения лиц, их совершивших, к уголовной ответственности.

Среди самых значимых новшеств, в частности, смягчение уголовной ответственности за нарушения, совершаемые в рамках легальной экономической деятельности.

Либерализация в сфере ответственности предусматривает сокращение сферы применения лишения свободы, изменение категорий отдельных экономических преступлений, декриминализацию деяний, не связанных с причинением реального ущерба, увеличение крупного и особо крупного размеров ущерба.