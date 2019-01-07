ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Газпром начал поставки газа в Калининград минуя Беларусь

08.01.2019 15:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в момент запуска терминала по приему СПГ в Калининградской области неожиданно заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Беларусь и Литву по газопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, передает interfax.by.

«Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал», — доложил президенту РФ глава российской газовой компании.

Ранее терминал СПГ позиционировался как резервный вариант газоснабжения региона — на случай гипотетических проблем с транзитом.

«Суточная производительность терминала сейчас составляет 13,2 млн кубометров газа. Годовая производительность терминала такова, что она позволяет полностью удовлетворять и текущие, и перспективные потребности в газе Калининградской области. „Газпром“ отнесся комплексно к постановке бесперебойного газоснабжения Калининградской области, и мы строим и развиваем Калининградское подземное хранилище, и одновременно строим в Ленинградской области в районе компрессорной станции „Портовая“, там, где берет свой старт газопровод „Северный поток 1“, завод по сжижению газа, который строится специально для потребностей Калининградской области», — напомнил Миллер.

«Уважаемый Владимир Владимирович, задача, которую вы ставили — обеспечить полное гарантированное автономное газоснабжение Калининградской области с моря — выполнена», — сказал председатель правления «Газпрома».

Путин в свою очередь заявил, что в Калининграде построено уникальное подземное хранилище газа, которое после ввода в эксплуатацию позволит обеспечить стабильные поставки газа в регион в осенне-зимний период.

«Особо следует отметить работу по строительству калининградского подземного хранилища газа. Это уникальное ПХГ позволит обеспечить надежные и стабильные поставки газа для потребителей в регионе, прежде всего, в осенне-зимний период», — заявил Путин во вторник в ходе церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы по проекту «Газпрома».

Президент отметил, что Калининградская область полностью автономна и может решать все задачи в сфере энергетики и потребления электроэнергии. «Система готова. Прохождение осенне-зимнего периода об этом самым ярким образом говорит», — добавил Путин.

Он рассказал, что на настоящий момент в области введены в действие две электростанции, третья будет готова к вводу в первом квартале следующего года. По словам президента, еще одна будет введена в 2020 году.

«Таким образом, в Калининграде будет создано 970 мегаватт дополнительной мощности. Это полностью обеспечивает растущие потребности региона», — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в момент запуска терминала по приему СПГ в Калининградской области неожиданно заявил об одновременном...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Ведут фирму к банкротству». Семья частника из Могилева добивается закрытия уголовного дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика