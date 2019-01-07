Газпром начал поставки газа в Калининград минуя Беларусь

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в момент запуска терминала по приему СПГ в Калининградской области неожиданно заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Беларусь и Литву по газопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, передает interfax.by.

«Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал», — доложил президенту РФ глава российской газовой компании.

Ранее терминал СПГ позиционировался как резервный вариант газоснабжения региона — на случай гипотетических проблем с транзитом.

«Суточная производительность терминала сейчас составляет 13,2 млн кубометров газа. Годовая производительность терминала такова, что она позволяет полностью удовлетворять и текущие, и перспективные потребности в газе Калининградской области. „Газпром“ отнесся комплексно к постановке бесперебойного газоснабжения Калининградской области, и мы строим и развиваем Калининградское подземное хранилище, и одновременно строим в Ленинградской области в районе компрессорной станции „Портовая“, там, где берет свой старт газопровод „Северный поток 1“, завод по сжижению газа, который строится специально для потребностей Калининградской области», — напомнил Миллер.

«Уважаемый Владимир Владимирович, задача, которую вы ставили — обеспечить полное гарантированное автономное газоснабжение Калининградской области с моря — выполнена», — сказал председатель правления «Газпрома».

Путин в свою очередь заявил, что в Калининграде построено уникальное подземное хранилище газа, которое после ввода в эксплуатацию позволит обеспечить стабильные поставки газа в регион в осенне-зимний период.

«Особо следует отметить работу по строительству калининградского подземного хранилища газа. Это уникальное ПХГ позволит обеспечить надежные и стабильные поставки газа для потребителей в регионе, прежде всего, в осенне-зимний период», — заявил Путин во вторник в ходе церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы по проекту «Газпрома».

Президент отметил, что Калининградская область полностью автономна и может решать все задачи в сфере энергетики и потребления электроэнергии. «Система готова. Прохождение осенне-зимнего периода об этом самым ярким образом говорит», — добавил Путин.

Он рассказал, что на настоящий момент в области введены в действие две электростанции, третья будет готова к вводу в первом квартале следующего года. По словам президента, еще одна будет введена в 2020 году.

«Таким образом, в Калининграде будет создано 970 мегаватт дополнительной мощности. Это полностью обеспечивает растущие потребности региона», — сказал президент.