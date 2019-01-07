Правозащитники: В 2018 году Комитет ООН рассмотрел претензии 39-ти белорусов

В прошлом году Комитет ООН по правам человека рассмотрел жалобы 39 белорусов. В большинстве они касались нарушения права на жизнь, права не подвергаться пыткам, унижающим человеческое достоинство, права на справедливое судебное разбирательство, права на мирные собрания и выражение мнений, сообщает gomelspring.org .





Большинство жалоб, которые Комитет рассмотрел в прошлом году, были поданы белорусами 5−6 лет назад. Как поясняет руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб (ГЦСТ), правозащитник Леонид Судаленко, это обычная практика Комитета ООН.

— В Комитет обращаются люди более, чем со 180 стран мира, поэтому на рассмотрение жалоб такая «очередь». В последнее время Комитет старается объединять похожие дела, чтобы побыстрее рассмотреть все жалобы. Европейцам в этом плане немного проще: они сначала обращаются в Европейский суд по правам человека. И власти, как правило, «выкупают» у граждан эти жалобы — платят компенсации по решению Европейского суда. Если же жалобу там не рассмотрят в течение 180 дней, люди обращаются в Комитет. Но на моей практике, 2−3 года на рассмотрение жалобы — вполне приемлемый срок, — говорит Судаленко.

Среди рассмотренных в прошлом году была жалоба бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова , Майи Абромчик , которой во время «Плошчы-2010» ОМОН сломал ногу, а также групповая жалоба осужденных таможенников таможни «Западный Буг» Бреста (всего 28 человек), которые жаловались о нарушении права на справедливый суд. Они были осуждены в уголовном порядке Минским военным судом, хотя работники таможни не являются военнослужащими. Кроме того, один из осужденных Александр Тыванчук жаловался и на чрезмерно высокую госпошлину по делу, которая, по его мнению, препятствует обжаловать судебное решение по гражданскому делу. Комитет посчитал, что чрезмерная сумма госпошлины с учетом конкретного дела автора равноценна отказу в правосудии. В отношении всех других заявителей Комитет признал нарушение права на справедливое судебное разбирательство.