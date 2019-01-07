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Правозащитники: В 2018 году Комитет ООН рассмотрел претензии 39-ти белорусов
08.01.2019 16:21 — Новости Экономики | Tut.by
В прошлом году Комитет ООН по правам человека рассмотрел жалобы 39 белорусов. В большинстве они касались нарушения права на жизнь, права не подвергаться пыткам, унижающим человеческое достоинство, права на справедливое судебное разбирательство, права на мирные собрания и выражение мнений, сообщает
Большинство жалоб, которые Комитет рассмотрел в прошлом году, были поданы белорусами 5−6 лет назад. Как поясняет руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб (ГЦСТ), правозащитник Леонид Судаленко, это обычная практика Комитета ООН.
— В Комитет обращаются люди более, чем со 180 стран мира, поэтому на рассмотрение жалоб такая «очередь». В последнее время Комитет старается объединять похожие дела, чтобы побыстрее рассмотреть все жалобы. Европейцам в этом плане немного проще: они сначала обращаются в Европейский суд по правам человека. И власти, как правило, «выкупают» у граждан эти жалобы — платят компенсации по решению Европейского суда. Если же жалобу там не рассмотрят в течение 180 дней, люди обращаются в Комитет. Но на моей практике, 2−3 года на рассмотрение жалобы — вполне приемлемый срок, — говорит Судаленко.
Среди рассмотренных в прошлом году была жалоба бывшего кандидата в президенты Беларуси
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Большинство жалоб, которые Комитет рассмотрел в прошлом году, были поданы белорусами 5−6 лет назад.
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