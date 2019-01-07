В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Komatsu America выбирает программное обеспечение Propeller Aero для создания дрон-карт Производитель строительной техники Komatsu America выбрал компанию Propeller Aero из Денвера в качестве партнера в рамках своей инициативы Smart Construction. Целью программы является...

Производитель строительной техники Komatsu America выбрал компанию Propeller Aero из Денвера в качестве партнера в рамках своей инициативы Smart Construction. Целью программы является повышение эффективности стройплощадок с помощью программного обеспечения компании Propeller для картографирования и анализа дронов. Через свою дистрибьюторскую сеть Komatsu предлагает ряд интегрированных аппаратных и программных продуктов для улучшения рабочего процесса на каждом этапе строительства. Smart Construction по определению является усовершенствованной технологией и оптимизирована для строительного производства, говорит Джейсон Анецбергер, старший менеджер по продукции компании Komatsu America. То, что Propeller Aero становится одним из наших ключевых партнеров, дает нашим североамериканским дистрибьюторам и клиентам исключительные возможности достижения современного уровня в области аэрофотосъемки.Джон Фрост, вице-президент Propeller по развитию бизнеса, говорит, что простота использования программного обеспечения в сочетании с его надежностью и точностью является одной из причин, по которым технология Propeller хорошо подходит для Komatsu America. Мы хорошо приспособлены для удовлетворения потребностей современного строительства, говорит он. Мы адаптируем наше программное обеспечение к различным отраслям и стараемся не быть общей платформой.У нас есть продукты, которые хорошо работают с интеллектуальными машинами Komatsu. Они улучшают проекты и повышают производительность, предоставляя обратную связь от дронов людям на местах через многочисленные потоки данных, которые используют наши клиенты.Технологическая платформа Propeller поддерживает несколько систем координат, включая локальную калибровку. Это позволяет персоналу собирать новейшие данные обследований, выраженные в конкретных геопространственных координатах, уже используемых на стройплощадке. Локальная сеточная поддержка обеспечивает соответствие карт и моделей, полученных с помощью дронов, планам и предыдущим съемкам.Фрост отмечает, что программное обеспечение Propeller является независимым от дронов, что означает, что оно может использоваться практически любой беспилотной авиационной системой. По его словам, в зависимости от типа проекта использование беспилотника с программным обеспечением компании может быть на 90 процентов более эффективным. Проекты, которые обычно занимают до 72 часов, иногда могут быть завершены менее чем за день.У большинства людей, с которыми мы работаем, нет времени, чтобы понять, как создаются данные. Они просто хотят ответов, объясняет Фрост. Мы превращаем беспилотник в очень точный инструмент для измерений на стройплощадке. Наши клиенты уверены в том, что измеряется. Они могут это видеть и наблюдать.Propeller работает в одной из коммерческих областей, в которой правила Federal Aviation Administration UAS незначительно влияют на эксплуатацию. Ограничения высоты и прямой видимости не являются серьезным фактором. Кроме того, комбинация дронов, датчиков и программного обеспечения достигла такого уровня, что они стали действительно полезными инструментами в строительной и горнодобывающей промышленности.Пару лет назад между ожиданиями и реальностью наблюдалась некоторая разница, отмечает Фрост. Программные возможности действительно догнали технологию беспилотников. Сейчас мы находимся в точке, где можем видеть, как должна выглядеть строительная площадка, когда объект закончен.www.komatsuamerica.com