Сайт посольства США в Беларуси не обновляется из-за «шатдауна»

Сайт посольства США в Беларуси не будет обновляться из-за «шатдауна», который длится с 22 декабря. Соответствующее предупреждение появилось на сайте посольства.

«У сувязі са спыненнем фінансавання вэб-сайт не будзе абнаўляцца, пакуль урад ЗША не вернецца да паўнавартаснай працы», — сказано в сообщении .



Скриншот сайта by.usembassy.gov

Последнее сообщение на сайте появилось 21 декабря.

Напомним, 22 декабря 2018 года правительство США частично приостановило свою работу . К этому привело противостояние президента Дональда Трампа и демократов в сенате из-за финансирования стены на границе с Мексикой. В бюджете на 2019 год на строительство стены выделили 1,3 миллиарда долларов на «охрану границ», но Трамп попросил выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов. В конгрессе США бюджет приняли, а в сенате США — нет. Из-за «шатдауна» без финансирования остались примерно четверть госучреждений США, это затронуло порядка 800 тысяч из 2,1 млн госслужащих по всей стране.

25 декабря Трамп заявил , что правительство США не начнет работу, пока демократы не дадут денег на стену.