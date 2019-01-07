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Сайт посольства США в Беларуси не обновляется из-за «шатдауна»
08.01.2019 19:05 — Новости Экономики | Tut.by
Сайт посольства США в Беларуси не будет обновляться из-за «шатдауна», который длится с 22 декабря. Соответствующее предупреждение появилось на сайте посольства.
«У сувязі са спыненнем фінансавання вэб-сайт не будзе абнаўляцца, пакуль урад ЗША не вернецца да паўнавартаснай працы», — сказано в
Последнее сообщение на сайте появилось 21 декабря.
Напомним, 22 декабря 2018 года правительство США частично
25 декабря Трамп
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Сайт посольства США в Беларуси не будет обновляться из-за «шатдауна», который длится с 22 декабря.
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