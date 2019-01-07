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Сайт посольства США в Беларуси не обновляется из-за «шатдауна»

08.01.2019 19:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сайт посольства США в Беларуси не будет обновляться из-за «шатдауна», который длится с 22 декабря. Соответствующее предупреждение появилось на сайте посольства.

«У сувязі са спыненнем фінансавання вэб-сайт не будзе абнаўляцца, пакуль урад ЗША не вернецца да паўнавартаснай працы», — сказано в сообщении.


Скриншот сайта by.usembassy.gov

Последнее сообщение на сайте появилось 21 декабря.

Напомним, 22 декабря 2018 года правительство США частично приостановило свою работу. К этому привело противостояние президента Дональда Трампа и демократов в сенате из-за финансирования стены на границе с Мексикой. В бюджете на 2019 год на строительство стены выделили 1,3 миллиарда долларов на «охрану границ», но Трамп попросил выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов. В конгрессе США бюджет приняли, а в сенате США — нет. Из-за «шатдауна» без финансирования остались примерно четверть госучреждений США, это затронуло порядка 800 тысяч из 2,1 млн госслужащих по всей стране.

25 декабря Трамп заявил, что правительство США не начнет работу, пока демократы не дадут денег на стену.

 
 
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Сайт посольства США в Беларуси не будет обновляться из-за «шатдауна», который длится с 22 декабря.
 
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