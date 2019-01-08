Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы

Выбор участка

Архитектор PrivateHouse Екатерина Яцкевич: – Первое, на что следует обратить внимание при выборе участка – наличие подводов к участку всех необходимых коммуникаций (воды, канализации, газа, электричества). Необходимость «дотягивать» коммуникации с соседней улицы или через соседские участки может отнять очень много времени и денег, которые придется потратить на процессы сбора тех. условий и согласований с соседями и государственными органами.

Кроме того, за уже существующие коммуникации придется доплатить и местным властям . Причем иногда эта сумма может превышать даже стоимость самого участка.

Второй момент, который не менее важен, – рельеф участка. Если на участке имеется сильный перепад высот, это может потребовать дополнительных затрат на земляные работы, возведение излишне высокого цоколя и крылец. Однако иногда сложный рельеф, наоборот, является желаемым пунктом при выборе участка, т.к. среди современных архитектурных тенденций существует актуальный уже несколько десятков лет приём интеграции здания в ландшафтную среду. Это означает, что в процессе проектирования архитектурные формы органично вписываются в существующий рельеф вместо того, чтобы изменять его.

Третий важный момент – геология участка. Если нет возможности провести геологические изыскания до покупки, можно спросить соседей о составе грунтов на их участках. Здесь существует много нюансов. Например, наличие большого объёма насыпного грунта может привести к тому, что придётся сильно заглублять фундамент, а близкое расположение грунтовых вод к поверхности может потребовать усиленной гидроизоляции и сделает невозможным возведение некоторых типов фундаментов, подвалов и погребов.



