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Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы

09.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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– Вы должны понимать, что при строительстве дома вероятность попасть к нечестным специалистам, которые хотят получить максимальную собственную выгоду, очень высока. Вас будут пытаться «развести» на деньги, украсть строительные материалы и вынудить одобрить абсолютно бесполезные траты, – пояснил директор строительной фирмы PrivateHouse Алексей Чеховский. – Хорошо, если человек попадает к грамотным и честным строителям. Но чаще всего люди делают «как умеют». Именно поэтому мы решили подробно рассказать, где и когда можно сэкономить на строительстве и на каких этапах нужно быть особенно внимательным.

Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы

Выбор участка

Архитектор PrivateHouse Екатерина Яцкевич: – Первое, на что следует обратить внимание при выборе участка – наличие подводов к участку всех необходимых коммуникаций (воды, канализации, газа, электричества). Необходимость «дотягивать» коммуникации с соседней улицы или через соседские участки может отнять очень много времени и денег, которые придется потратить на процессы сбора тех. условий и согласований с соседями и государственными органами. 

Кроме того, за уже существующие коммуникации придется доплатить и местным властям. Причем иногда эта сумма может превышать даже стоимость самого участка.

Второй момент, который не менее важен, – рельеф участка. Если на участке имеется сильный перепад высот, это может потребовать дополнительных затрат на земляные работы, возведение излишне высокого цоколя и крылец. Однако иногда сложный рельеф, наоборот, является желаемым пунктом при выборе участка, т.к. среди современных архитектурных тенденций существует актуальный уже несколько десятков лет приём интеграции здания в ландшафтную среду. Это означает, что в процессе проектирования архитектурные формы органично вписываются в существующий рельеф вместо того, чтобы изменять его.

Третий важный момент – геология участка. Если нет возможности провести геологические изыскания до покупки, можно спросить соседей о составе грунтов на их участках. Здесь существует много нюансов. Например, наличие большого объёма насыпного грунта может привести к тому, что придётся сильно заглублять фундамент, а близкое расположение грунтовых вод к поверхности может потребовать усиленной гидроизоляции и сделает невозможным возведение некоторых типов фундаментов, подвалов и погребов.

Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы

Инженер PrivateHouse Сергей Дмитриев: При возведении фундамента важно сразу сделать все необходимые закладки под коммуникации. В дальнейшем не будет необходимости потом врезаться в строение и «сверлиться», что поможет существенно сэкономить деньги. Поэтому наличие коммуникаций при начале фундаментных работ облегчит задачу и сэкономит деньги.

Если участок с необычным ландшафтом, то обязательны проектные решения – там будут все отметки и все решения в разделах «архитектурные решения» и «конструктивные решения». Что позволит избежать неприятных сюрпризов при строительстве. Следует обратить внимание, что здесь должны быть правильно рассчитаны и грамотно распределены все нагрузки на оси дома.

Проект дома

– Проект предусматривает подробную инструкцию к возведению дома. Специалисту сразу будет понятно, какого сечения дерево нужно использовать, какую арматуру закладывать в фундамент, сколько материалов понадобится и так далее, – уточнил Алексей Чеховский. – Еще не так давно заказчики покупали где-нибудь эскиз проекта дома на 6 страницах, шли с ним к строителям и говорили: «Сделайте мне так». Строители начинали работу, и, если у них появлялись вопросы, делали все на свое усмотрение. Получалось, что проект за $200-300, на первый взгляд, выгодно «работал». Потому что нормальный проект дома со всеми разделами и решениями стоит от $1500. Однако реальные затраты превышали стоимость проекта многократно, просто заказчик об этом не знал или уже сталкивался с проблемами во время строительства.

Примерно лет 10 назад к нам в фирму обратился клиент с типовым польским проектом дома. В то время мы еще не занимались проектированием, поэтому взялись за строительство, не вникая в детали конструктива. По проекту для дома нужен был ленточный фундамент. По технологии для такого фундамента вырывается котлован, потом устанавливается опалубка, и только затем заливается бетон. По желанию клиента мы сделали фундамент старым «дедовским» способом: прокопали траншею и залили фундамент в землю.

Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы
Пример фундамента "дедовским" способом
Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы

Это обошлось будущему собственнику в $15000. Большую часть этой цены «взял на себя» бетон – потребовалось около 150 «кубов». У меня, как у строителя, еще тогда возникли сомнения в целесообразности такой заливки фундамента. Однако без опыта в проектировании я был вынужден придерживаться того проекта дома, который был мне предоставлен заказчиком.

В будущем мы узнали, что этот дом мог «стоять» и на свайно-ростверковом фундаменте, который уменьшил бы количество бетона практически в 3 раза. При этом все конструктивные и физические нагрузки дома были, конечно, учтены. Это решение стоило бы клиенту дешевле примерно на $8000. Но стоимость правильно проработанного проекта выросла бы из $300 до $1000.

Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы
Пример правильного фундамента

В том случае не удалось избежать лишних затрат и при возведении кровли. Клиент решил использовать композитную металлочерепицу. А в типовом проекте всё было заложено под «керамику». Она требует другого шага стропил, иных конструктивных решений и других нагрузок на дом. Любая другая более легкая кровля несет нагрузку в 3-4 раза меньше. В итоге экономия в материалах прослеживалась бы на каждом этапе строительства.

Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы

Архитектор: – Есть два типа проектов: типовой и индивидуальный. В первую очередь следует определиться с назначением дома (для постоянного проживания или летний дом), его примерной общей площадью и примерным составом помещений. Последний пункт особенно важен – необходимо составить список тех комнат, которые должны быть в доме. Также желательно выбрать основные материалы, которые предпочтительны для строительства.   

Если идти по пути индивидуального проектирования, то потребуется больше времени на разработку и согласование с архитектором будущего дома (2-4 месяца). Но этот способ дает в результате именно то, что хочет заказчик.

Если вы идёте по пути типового дома, то здесь необходимо учесть несколько нюансов. Типовой проект – это готовый проект жилого дома, включающий в себя как «эскизную» стадию, необходимую для согласования, так и стадию «строительства», включающую в себя полный комплект строительных чертежей. ( Тут нужно внимательно смотреть, что вам предлагают, так как разделы могут быть «урезаны») Также может быть и «адаптационный» раздел. Это касается так называемых польских проектов, когда все нагрузки и решения нужно адаптировать под наш регион и требования РБ. Кроме того, необходимо проверить целесообразность того или иного типа фундамента в типовом проекте и проанализировать предложенные решения. Это поможет существенно снизить затраты на самом начальном этапе строительства.

Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы

Типовые проекты разработаны на основании наиболее распространенных требований к составу и площади помещений и, как правило, требуют лишь незначительной доработки (например, посадка такого дома на участок всегда выполняется индивидуально). Даже если заказчик не найдет в базе дом, который идеально подходит под искомое описание, ему наверняка попадется несколько проектов, которые можно легко доработать.

Также в процессе изучения вопроса у заказчиков формируется более четкое представление о внешнем виде дома, что серьезно помогает в дальнейшем процессе проектирования. Если среди типовых проектов всё же не нашлось идеального варианта, или нашлись только проекты, требующие серьезных корректировок, заказчику стоит прибегнуть к индивидуальному проектированию. Как правило, такие дома обладают эксклюзивным архитектурным обликом, а также имеют нестандартное планировочное решение, продиктованное индивидуальными требованиями его хозяев. В основном индивидуальный проект состоит из двух стадий: эскизной (для согласования) и строительной (архитектурный и конструктивный раздел), его отличие и преимущества от типового в том, что все чертежи разрабатываются с нуля в соответствии с пожеланиями заказчика и характеристиками участка строительства, а также учитываются нормы проектирования для Беларуси.

Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы

Фото без логотипа предоставлены строительной компанией PrivateHouse

ПКак не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмыродолжение (обо всех нюансах начала строительства, контроле качества, выборе строительных материалов и др.) читайте в следующей статье.

 
 
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