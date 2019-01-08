Всемирный банк прогнозирует замедление экономики Беларуси, указывая на риски

Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Беларуси до 2,7% в 2019 году и 2,5% в 2020—2021 годах (оценка 2018 года — 3,4%). Об этом говорится в докладе «Перспективы развития мировой экономики» за январь 2019 года.

При этом на фоне возрастающих рисков ухудшения экономических показателей в 2019 году темпы роста мировой экономики, по прогнозам банка, замедлятся по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем 2018 года (3%) и составят 2,9%. Отмечено снижение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности, сохраняется повышенная напряженность в торговых отношениях, а некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков.

Ожидается, что темпы роста экономики в развитых странах замедлятся в этом году до 2%. Падение внешнего спроса, повышение стоимости заимствований и сохранение политической неопределенности отрицательно повлияют на прогнозы стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Предполагается, что темпы роста экономики в этой группе стран в 2019 году останутся стабильными — на более низком, чем ожидалось, уровне 4,2%.

Согласно оценкам, в 2018 году темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедлились до 3,1% из-за ослабления экономической активности в Турции во второй половине года. Темпы в других странах региона остались на прежнем уровне — 2,9%, так как замедление экономической активности в западной части региона было компенсировано ускорением темпов в восточной части благодаря повышению цен на нефть. В 2018 году в Турции наблюдалось резкое падение курса лиры на фоне оттока капитала из страны, ставшего реакцией на инфляцию, сложившееся ощущение запаздывания ужесточения кредитно-денежной политики и рост задолженности частного сектора.

Сокращение объемов экспорта и нехватка рабочей силы тормозили экономический рост в Болгарии, Румынии и Хорватии, в то время как в Польше темпы роста экономики ускорились до 5% благодаря мерам налогово-бюджетной поддержки и росту потребления.

В 2018 году экономика России и других стран — экспортеров нефти продолжала устойчиво расти на фоне повышения цен на нефть. Несмотря на ужесточение экономических санкций в отношении России, инфляция в этой стране оставалась относительно низкой и стабильной, а объемы нефтедобычи росли. Благодаря устойчивой внутренней экономической активности рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6%. Более высокие, чем ожидалось, объемы добычи нефти в Казахстане обеспечили рост экономики страны на 3,8%.

Прогноз на 2019 год предполагает упорядоченное ужесточение условий финансирования в мире, сохранение средней цены на нефть на уровне 67 долларов за баррель в течение следующих трех лет, постепенное замедление экономического роста в зоне евро и отсутствие дальнейшей эскалации геополитической напряженности.

Анализируя риски, Всемирный банк предупреждает об опасности эскалации финансовых потрясений в Турции и массовых банкротств банков в этой стране. «Несмотря на ограниченность прямых связей между Турцией и остальными странами региона, усугубление финансовых неурядиц в этой стране может подтолкнуть инвесторов к проведению переоценки своих инвестиций в регион, что, весьма вероятно, может вызвать отток капитала, девальвацию валют и удорожание заимствований», — отмечают эксперты.

Риск развития стрессовых ситуаций в финансовой сфере потенциально выше в странах, где существуют внутренние факторы уязвимости, например, в Румынии и Беларуси, имеющих дефицит по счету текущих операций или значительный объем задолженности в иностранной валюте, предупреждает Всемирный банк. Вследствие высокого государственного и частного долга страны Центральной Европы подвержены финансовому давлению.

«Замедление или отмена структурных реформ в Азербайджане, Армении, Беларуси, Турции и Украине вызовет рост политической неопределенности, а усиление напряженности вокруг Сирии или Украины способно привести к введению новых санкций и подрыву доверия к региону», — резюмируют эксперты банка.