Какие бизнесы деловой мир Беларуси потерял в 2018 году?

Топ-10 известных компаний, по которым в прошлом году было открыто ликвидационное производство. В ближайшее время они прекратят свою деятельность.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мотовело», «Торговая сеть «Мотовело»

По этим двум компаниям, в которые в конце 2000-х-начале 2010-х годов инвестировал австрийский холдинг ATEC, в течение 2018 года суды приняли решения о ликвидации.

Их руководитель Александр Муравьев в 2017 году был осужден на 11 лет лишения свободы, акции «Мотовело» у него конфискованы, а в качестве нового юрлица, развивающего производство мотоциклов и велосипедов, с участием государства создана компания «Мотовелозавод».

«Торговый мир –«Кольцо»

В прошлом году Экономический суд Минской области поставил точку в истории одного из первых девелоперов независимой Беларуси — компании «Торговый мир – «Кольцо» (существует с 1995 года).

В отношении «ТМ —«Кольцо», которая принадлежала находящемуся сейчас за пределами Беларуси бизнесмену Юрию Аверьянову, в 2017 году была начата процедура банкротства и установлен защитный период. В начале 2018 года кредиторы согласились начать ее ликвидацию.

«Штотц Агро-Сервис»

Производство по делу об экономической несостоятельности одного из самых ярких инвесторов в белорусский агропромышленный комплекс было начато в 2017 году по инициативе налоговой инспекции.

В середине прошлого года Экономический суд Минской области вынес решение о признании предприятия Лоренца -Петера Штотца в Смолевичском районе (создано в 2000 году) банкротом и открыл ликвидационное производство.

«Белкельме»

Одно из первых предприятий в Беларуси с иностранными инвестициями (в данном случае – с испанскими) по решению суда будет ликвидировано в 2019 году.

Процедура была начата в 2018 году после того, как основные средства и сотрудников перевели на фабрику «Вердимар», созданную на деньги сенатора Николая Мартынова.

«Белкельме» было создано в Белоозерске в 1993 году.

«СарматТермо-Инжиниринг»

Заявление в суд на производителя ПИ-труб на белорусском рынке подал его кредитор – компания «Кентавр-Энерго». Некоторое время предприятие «СТИ» существовало в режиме защитного периода, в ноябре суд открыл ликвидационное производство .

Основатель и совладелец этого бизнеса Александр Кнырович в 2018 году был осужден на пять лет лишения свободы .

«Белмединфарм»

Созданная в 1994 году компания бизнесмена Николая Небышинца долгое время была одним из крупнейших игроков на фармацевтическом рынке страны. Но из-за изменения условий работы была вынуждена уйти с него.

В прошлом году кредиторы согласились с решением суда по ликвидации этого бизнеса.

«КБ Индела»

С заявлением о признании экономической несостоятельности компании обратились сами владельцы конструкторской фирмы. «КБ Индела» с 2004 года занималась разработкой беспилотных летательных аппаратов.

В самом конце прошлого года было принято решение банкротить предприятие с его ликвидацией.

«Производственно-инвестиционная группа»

Раньше эта компания входила в состав группы Сергея Демчука, осужденного в 2012 году за мошенничество в сфере строительства. В частности, она строила дом на улице Киселева, который потом достраивался с участием Мингорисполкома. В 2019 году компания будет ликвидирована.

«Альфа-Калор»

Одна из компаний холдинга Сергея Русака «Альфа-Калор» тоже будет ликвидирована. Решение было принято в сентябре 2018 года. Компания существует с 2000 года и специализируется на производстве отопительного оборудования.

«Наши овощи»

Компанию, которая занималась выращиванием овощей в Чаусском районе, создавал некогда крупнейший их поставщик Виталий Нис.

Его компания «Фруктеста» уже находится в процессе ликвидации. В 2018 году принято решение о ликвидации и «Наших овощей».