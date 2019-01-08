«Это железный занавес». Польская оппозиция критикует отмену виз «на закупы» для белорусов

Польские оппозиционеры из партии «Гражданская платформа» раскритиковали отмену виз «на закупы» для белорусов, сообщает reform.by со ссылкой на польские СМИ. Политики считают, что эта мера польского правительства ударит по торговле в восточной Польше.





По мнению депутата Сейма Роберта Тышкевича, отмена виз «на закупы» ликвидирует покупательский туризм в Подляшье. Политик подчеркнул, что ежегодно белорусы совершают покупки на сумму около 1 млрд злотых.

— Сегодня односторонним решением МИД ликвидирует визы на покупки и вводит вместо них туристские, цена которых выше, процедура и способ получения гораздо более сложный. Подляшье живет с приграничной торговли. Любые усложнения, любые ослабления товарообмена нанесут удар по интересам подляшских и белостоцких предпринимателей, ударят по рабочим местам, кошелькам и карманам жителей Белостока и Подляшского воеводства, — приводит слова Тышкевича portalsamorzadowy.pl .

Депутат обратил внимание на неудачный момент для этих изменений, которые совпали со снижением в Беларуси верхнего порога по цене и весу ввозимых товаров.

Тышкевича поддержал вице-президент Белостока Збигнев Никторович, также представитель «Гражданской Платформу».

— Мы обеспокоены тем, что между Польшей и Беларусью снова строят железный занавес. На ближайшей сессии депутаты Совета самоуправления Белостока, представляющие Гражданскую Коалицию (блок оппозиции в органах местного самоуправления — прим. TUT.BY) сформируют свою позицию по этому вопросу.

В конце прошлого года стало известно, что Польша перестает выдавать белорусам визы «на закупы». Теперь при подаче заявления на визу нужно выбрать и подтвердить документально другую цель поездки, наприме, туризм, посещение родственников, деловую поездку и т.д.

В посольстве Польши изменения назвали «техническими». Заявителям на краткосрочные шенгенские визы нужно будет подтверждать бронирование жилья в Польше (раньше для визы «на закупы» требовались чеки Tax Free).

В 2017 году Польша выдала гражданам Беларуси более 418 тысяч виз. А это более половины всех шенгенских виз, выданных нашим согражданам.