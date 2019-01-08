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«Это железный занавес». Польская оппозиция критикует отмену виз «на закупы» для белорусов

09.01.2019 10:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Польские оппозиционеры из партии «Гражданская платформа» раскритиковали отмену виз «на закупы» для белорусов, сообщает reform.by со ссылкой на польские СМИ. Политики считают, что эта мера польского правительства ударит по торговле в восточной Польше.


По мнению депутата Сейма Роберта Тышкевича, отмена виз «на закупы» ликвидирует покупательский туризм в Подляшье. Политик подчеркнул, что ежегодно белорусы совершают покупки на сумму около 1 млрд злотых.

— Сегодня односторонним решением МИД ликвидирует визы на покупки и вводит вместо них туристские, цена которых выше, процедура и способ получения гораздо более сложный. Подляшье живет с приграничной торговли. Любые усложнения, любые ослабления товарообмена нанесут удар по интересам подляшских и белостоцких предпринимателей, ударят по рабочим местам, кошелькам и карманам жителей Белостока и Подляшского воеводства, — приводит слова Тышкевича portalsamorzadowy.pl.

Депутат обратил внимание на неудачный момент для этих изменений, которые совпали со снижением в Беларуси верхнего порога по цене и весу ввозимых товаров.

Тышкевича поддержал вице-президент Белостока Збигнев Никторович, также представитель «Гражданской Платформу».

— Мы обеспокоены тем, что между Польшей и Беларусью снова строят железный занавес. На ближайшей сессии депутаты Совета самоуправления Белостока, представляющие Гражданскую Коалицию (блок оппозиции в органах местного самоуправления — прим. TUT.BY) сформируют свою позицию по этому вопросу.

В конце прошлого года стало известно, что Польша перестает выдавать белорусам визы «на закупы». Теперь при подаче заявления на визу нужно выбрать и подтвердить документально другую цель поездки, наприме, туризм, посещение родственников, деловую поездку и т.д.

В посольстве Польши изменения назвали «техническими». Заявителям на краткосрочные шенгенские визы нужно будет подтверждать бронирование жилья в Польше (раньше для визы «на закупы» требовались чеки Tax Free).

В 2017 году Польша выдала гражданам Беларуси более 418 тысяч виз. А это более половины всех шенгенских виз, выданных нашим согражданам.

 
 
Ссылка на источник 87
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Политики из партии «Гражданская платформа» считают, что эта мера польского правительства ударит по торговле в восточной Польше.
 
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