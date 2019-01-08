Всемирный банк предупреждает Беларусь о рисках в экономике

Всемирный банк предупреждает экономики с внутренними факторами уязвимости о риске развития стрессовых ситуаций в финансовой сфере. К таким экономикам отнесена и Беларусь.

По оценке аналитиков ВБ, по итогам 2018 года рост белорусской экономики составит 3,4%. Всемирный банк также прогнозирует замедление темпов роста валового внутреннего продукта Беларуси до 2,7% в 2019 году и 2,5% в 2020-2021 годах, сообщается в январском обзоре банка «Перспективы мировой экономики. Омрачненные перспективы», сообщает БелаПАН.

«Риск развития стрессовых ситуаций в финансовой сфере потенциально выше в странах, где существуют внутренние факторы уязвимости, например, в Румынии и Беларуси, имеющих дефицит по счету текущих операций или значительный объем задолженности в иностранной валюте», — подчеркивает Всемирный банк.

«Замедление или отмена структурных реформ в Азербайджане, Армении, Беларуси, Турции и Украине вызовет рост политической неопределенности, а усиление напряженности вокруг Сирии или Украины способно привести к введению новых санкций и подрыву доверия к региону», — констатируют экономические аналитики ВБ.

В целом Всемирный банк в обзоре ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год. Cогласно прогнозам, темпы роста мировой экономики в 2019 году замедлятся до 2,9%, ниже ранее прогнозируемого, и до 2,8% — в 2020-2021 годах.

вырастет по итогам 2018 года на 3,1% (ранее банк прогнозировал рост на 3,8%). Напомним, что ранее прогноз по росту ВВП Беларуси ухудшили в ЕАБР, аналитики которого прогнозируют, что белорусская экономикапо итогам 2018 года на 3,1% (ранее банк прогнозировал рост на 3,8%).