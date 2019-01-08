Доработать или отменить? «Документ несъедобный, его не переварили и арендаторы, и госорганы»

О проблемах после вступления в силу постановления № 433 от 7 июня 2018 года, которым утвержден порядок возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации и ремонту арендованной недвижимости, и которое обернулось на местах многократно возросшими платежами TUT.BY писал неоднократно . Проблему уже рассматривали на совещании в Минжилкомхозе, до 31 января предложено всем заинтересованным направить свои предложения и правки. Однако было и другое предложение — приостановить действие проблемного документа.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Снимок носит иллюстративный характер

«Постановление № 433 — это продукт деятельности Минжилкомхоза, и это продукт оказался несъедобным, его не переварили не только собственники и арендаторы, но и госорганы. В таком случае этот продукт необходимо снимать с реализации, минимум — приостановить его действие. В данном случае получается, что машину ремонтируют на ходу, качество этого ремонта видится сомнительным», — рассказал TUT.BY принимавший участие в совещании директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович.

Он отмечает, что постановление не сработало по ряду причин. Во-первых, инфраструктура сдаваемого госимущества слишком разнообразна. При этом цена отдельных видов работ и услуг, коммунальных платежей и других расходов различается в разы в зависимости от того, какому ведомству принадлежит имущество. «По данным бизнес-союзов, различие достигает до 20 раз по суммам оплаты», — уточняет эксперт.

Кроме того, различные назначения помещений также не позволяют унифицировать механизм платежей не только коммунальных услуг, но и расходов на содержание. «Немалую роль играют и сроки эксплуатации недвижимого имущества. Выходит, арендатор использует помещение меньше года, а здание существует сорок лет и он должен оплатить различные ремонты, которые накопились за это время», — аргументирует Змитрович.

На совещании в Минжилкомхозе решено создать комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при возмещении расходов. «Но при отсутствии прописанного механизма создания комиссий, единого регламента, их работа будет недостаточно действенна для решения такого комплексного вопроса. Кстати, не ясно, с какого уровня будет начинаться цепочка выявления проблемных вопросов, кто будет делать обоснование и т.д. Может получиться так, что кто-то очень настойчивый может пролоббировать свои не совсем важные спорные вопросы, а важные не будут внесены в комиссию для обсуждения», — опасается директор аналитического центра.

Также не определено, кто в Совмине будет решать, какие проблемные и спорные ситуации будут основанием для внесения изменений в постановление № 433.

«Бизнес сообщество неоднократно сталкивалось с тем, что, подавая свои предложения по доработке проблемных нормативных актов, оказывалось в ситуации, когда они на каком-то уровне исчезали или изменялись так, что не получали ожидаемый результат. Возникает вопрос, почему бизнес сообщество постоянно должно исправлять ошибки министерств и ведомств, используя свои ресурсы?» — недоумевает эксперт.

Собственник годами, с принятия в 2012 году указа №150, получал арендную плату, не был в убытке, и не было предпосылок для изменения расчетов, отмечают участники рынка. Правда, у собственников новых частных торговых центров иной подход. Стремясь быстро окупить затраты на строительство, они ввели оплату содержания зданий в дополнение к арендной плате и коммунальным платежам. «На государственное имущество, которое за десятки лет давно окупилось, не стоит распространять такой механизм. Арендатор берет неэффективно используемое помещение (часто простаивающее годами), делает в нем ремонт, а на него дополнительно вешают все затраты», — говорит Змитрович, подчеркивая, что действие документа влечет отток арендаторов, «усугубляя и без того мрачную картину в регионах от сдачи в аренду госимущества».

Директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства предлагает приостановить действие постановления № 433, провести ревизию госимущества, сделать анализ и обоснование возможности выработки единых механизмов и подходов к возмещению расходов на содержание, а главное — целесообразность такого подхода.