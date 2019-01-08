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Гендиректор «Би энд Би иншуренс Ко» возместил ущерб в полном объеме

09.01.2019 12:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора страховой компании «Би энд Би иншуренс Ко» Бориса Медника по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Дело передано прокурору для направления в суд. Бизнесмен возместил ущерб в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы СК.

Фото: Marketing.by

В апреле 2018 года Минфин приостановил действие лицензии на право осуществления страховой деятельности ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко». Гендиректор компании, зная об этом, организовал работу по дальнейшему страхованию новых объектов путем заключения дополнительных соглашений между компанией и страхователями. Таким образом вносились изменения и дополнения в ранее заключенные и действующие договоры добровольного страхования, в части расширения их новыми объектами, за что перечислялись страховые взносы, говорилось в сообщении СК. В итоге набежало более 170 тысяч рублей. Силовики трактовали эти действия как незаконную предпринимательскую деятельность.

«Следователем допрошено более тысячи свидетелей, проведен обыск по месту жительства обвиняемого, наложен арест на имущество. Изъято и изучено 15 томов документации, регламентирующей деятельность общества, в том числе документы, подтверждающие заключение дополнительных соглашений. К материалам уголовного дела также приобщены результаты комплексной проверки деятельности общества, проведенной Министерством финансов», говорится в сообщении.

Действия Бориса Медника были квалифицированы по ч. 2 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере) УК. К нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Во время предварительного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме, отметили в СК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Получить комментарий у Бориса Медника пока не удалось.

Напомним, в Минфине утверждали, что отзыв лицензии у «Би энд Би иншуренс Ко» связан с истечением сроков, «отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в банках Беларуси собственных денежных средств в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда и обеспечивающей сформированные страховщиком страховые резервы». В страховой компании заявили, что приняли решение добровольно сдать лицензию на страховую деятельность из-за «невнятного поведения акционеров» компании, которые «с октября 2017 года для исполнения предписания Министерства финансов декларировали намерения об увеличении уставного капитала компании, но в конце марта 2018 года от докапитализации отказались». Ранее проходила информация, что Мозырскому НПЗ принадлежит 65% акций «Би энд Би иншуренс Ко». «Транс Евро Консалтинг», одним из учредителей которой является Борис Медник, владеет 35% акций.

 
 
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора страховой компании «Би энд Би иншуренс Ко» Бориса Медника по...
 
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