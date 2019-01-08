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СК завершил расследование по делу «Би энд Би иншуренс Ко»

09.01.2019 13:12 — Новости Экономики | БДГ  
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Следственный комитет завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора открытого акционерного страхового общества «Би энд Би иншуренс Ко».

Как сообщает отдел информации и связи с общественностью, директор страховой компании обвиняется в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности.

«В апреле 2018 года Министерством финансов Республики Беларусь приостановлено действие специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой деятельности ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко». Обвиняемый, зная о приостановлении действия лицензии, организовал работу по дальнейшему страхованию новых объектов путем заключения дополнительных соглашений между обществом и страхователями. Таким образом вносились изменения и дополнения в ранее заключенные и действующие договоры добровольного страхования, в части расширения их новыми объектами, за что перечислялись страховые взносы. В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности были получены от страхователей в качестве взносов денежные средства в размере более 170 тысяч рублей», - сообщает СК.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Во время предварительного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме. На имущество обвиняемого был наложен арест.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напомним, что в апреле минувшего года на сайте Министерства финансов Беларуси сообщалось, что с 11 апреля 2018 года у компании «Би энд Би иншуренс Ко» нет права осуществлять страховую деятельность: действие соответствующей лицензии было прекращено.

 
 
 
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Следственный комитет завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора открытого акционерного страхового общества «Би энд Би иншуренс...
 
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