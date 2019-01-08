Валютные заначки белорусов тают. За два года чистая продажа упала на четверть до 1,7 млрд долларов

Тридцать пятый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, в декабре показав самую скромную в нынешнем году сумму, а вот субъекты хозяйствования и вовсе закрепились в роли покупателей валюты, со гласно материалам Нацбанка .

В декабре граждане сдали на 2,5% меньше валюты, чем в ноябре, — 584,2 млн долларов. Покупка выросла — на 2%, до 531,3 млн долларов. Объем чистой продажи валюты с начала осени заметно недотягивает до начала года и прошлого года, когда сальдо было ближе к 200 млн долларов. Декабрьский уровень, 52,9 млн долларов, стал самым скромным в нынешнем году.

Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться.

За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже, чем два года назад. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в прошлом году были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 672,4 млн долларов).

Традиционно у белорусов растет интерес к валюте при увеличении зарплат, которые в октябре практически добрались до 1000 рублей . МВФ советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции.