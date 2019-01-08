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Год тяжелого труда, побед и поражений. «Экономика на пальцах» заглянет в 2019 год

09.01.2019 19:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 10 января в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

В первом выпуске «Экономики на пальцах» в 2019 году ее автор попробует предсказать тренды по которым будет жить Беларусь в текущем году.

В предновогоднем обращении Лукашенко обмолвился, что в новом году нас ждет тяжелый труд, победы и поражения. Сергей Чалый надеется, что президент имел ввиду поражения на II Европейских играх, а не поражения в экономике.

Итак, подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 10 января в 15.25. Вы почерпнете немало интересного и полезного. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 
Теги: Новости
 
 
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Сергей Чалый и Ольга Лойко попробуют дать прогноз на текущий год.
 
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