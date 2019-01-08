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Год тяжелого труда, побед и поражений. «Экономика на пальцах» заглянет в 2019 год
09.01.2019 19:33 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 10 января в 15.25.
В первом выпуске
В предновогоднем обращении Лукашенко обмолвился, что в новом году нас ждет тяжелый труд, победы и поражения. Сергей Чалый надеется, что президент имел ввиду поражения на II Европейских играх, а не поражения в экономике.
Итак, подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 10 января в 15.25. Вы почерпнете немало интересного и полезного. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.
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Сергей Чалый и Ольга Лойко попробуют дать прогноз на текущий год.
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