Год тяжелого труда, побед и поражений. «Экономика на пальцах» заглянет в 2019 год

Программа появится в прямом эфире 10 января в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

В первом выпуске «Экономики на пальцах» в 2019 году ее автор попробует предсказать тренды по которым будет жить Беларусь в текущем году.

В предновогоднем обращении Лукашенко обмолвился, что в новом году нас ждет тяжелый труд, победы и поражения. Сергей Чалый надеется, что президент имел ввиду поражения на II Европейских играх, а не поражения в экономике.

Итак, подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 10 января в 15.25. Вы почерпнете немало интересного и полезного. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.