Можно ли продать участок, выделенный нуждающимся, и как получить субсидии на покупку квартиры — отвечаем на вопросы читателей

Продажа выделенного участка

Виктория Невзорова спрашивает, возможно ли продать земельный участок, предоставленный заявителю как нуждающемуся в улучшении жилищных условий . Всё дело в том, что Виктория работает и проживает на данный момент в Чехии, в дальнейшем она собирается получать там вид на жительство. Однако сейчас Виктория прописана в Витебской области, где и был выделен вышеуказанный земельный участок. При этом надел был предоставлен в частную собственность, с уплатой 50% кадастровой стоимости. На его территории собственница сразу залила фундамент и законсервировала строительство. Впоследствии местный исполком, куда Виктория обратилась с заявлением, в возможности продажи участка отказал. Можно ли найти выход из этой ситуации, ведь срок консервации строительства истекает через 2 года.

Отвечает юрист, аттестованный риэлтер Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь отчуждение земельных участков, полученных гражданами как состоящими на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, и (или) возведенных на них незавершённых законсервированных строений осуществляется с разрешения исполнительного комитета в исключительных случаях (направление на работу (службу) в другую местность, потеря кормильца в семье, получение I или II группы инвалидности и другие обстоятельства, объективно свидетельствующие о невозможности использования недвижимого имущества).

В Вашей ситуации нет ни направления на работу (службу) в другую местность, ни потери кормильца в семье, ни получения I или II группы инвалидности. Другие обстоятельства, объективно свидетельствующие о невозможности использования недвижимого имущества, являются оценочным понятием, следовательно исполнительный комитет сам определяет, относится ли конкретное обстоятельство к другим обстоятельствам, объективно свидетельствующим о невозможности использования недвижимого имущества. В Вашей ситуации работу в Чешской Республике исполнительный комитет не усмотрел как обстоятельство объективно свидетельствующее о невозможности использования недвижимого имущества. Исполнительный комитет имел на это право.

Однако, возможно, вышестоящий орган и (или) суд рассмотрит иначе, следовательно, попробуйте обжаловать данный отказ в вышестоящем органе, в случае отрицательного ответа в судебном порядке.



