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Можно ли продать участок, выделенный нуждающимся, и как получить субсидии на покупку квартиры — отвечаем на вопросы читателей

10.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В этот раз в рубрике «Вопрос-ответ» читателей Realt.by волновали правила продажи земельного участка, выделенного нуждающимся в улучшении жилищных условий; порядок приёмки квартиры в новостройке с учётом явных недочётов в строительстве, права на недвижимость при сносе дома и многое другое. Эксперты рынка недвижимости, юристы и аттестованные риэлтеры готовы ответить на каждый вопрос.

Можно ли продать участок, выделенный нуждающимся, и как получить субсидии на покупку квартиры — отвечаем на вопросы читателей

Продажа выделенного участка

Виктория Невзорова спрашивает, возможно ли продать земельный участок, предоставленный заявителю как нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Всё дело в том, что Виктория работает и проживает на данный момент в Чехии, в дальнейшем она собирается получать там вид на жительство. Однако сейчас Виктория прописана в Витебской области, где и был выделен вышеуказанный земельный участок. При этом надел был предоставлен в частную собственность, с уплатой 50% кадастровой стоимости. На его территории собственница сразу залила фундамент и законсервировала строительство. Впоследствии местный исполком, куда Виктория обратилась с заявлением, в возможности продажи участка отказал. Можно ли найти выход из этой ситуации, ведь срок консервации строительства истекает через 2 года.

Отвечает юрист, аттестованный риэлтер Дмитрий Хмыль:

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь отчуждение земельных участков, полученных гражданами как состоящими на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, и (или) возведенных на них незавершённых законсервированных строений осуществляется с разрешения исполнительного комитета в исключительных случаях (направление на работу (службу) в другую местность, потеря кормильца в семье, получение I или II группы инвалидности и другие обстоятельства, объективно свидетельствующие о невозможности использования недвижимого имущества).

В Вашей ситуации нет ни направления на работу (службу) в другую местность, ни потери кормильца в семье, ни получения I или II группы инвалидности. Другие обстоятельства, объективно свидетельствующие о невозможности использования недвижимого имущества, являются оценочным понятием, следовательно исполнительный комитет сам определяет, относится ли конкретное обстоятельство к другим обстоятельствам, объективно свидетельствующим о невозможности использования недвижимого имущества. В Вашей ситуации работу в Чешской Республике исполнительный комитет не усмотрел как обстоятельство объективно свидетельствующее о невозможности использования недвижимого имущества.  Исполнительный комитет имел на это право.

Однако, возможно, вышестоящий орган и (или) суд рассмотрит иначе, следовательно, попробуйте обжаловать данный отказ в вышестоящем органе, в случае отрицательного ответа в судебном порядке.

Можно ли продать участок, выделенный нуждающимся, и как получить субсидии на покупку квартиры — отвечаем на вопросы читателей

Получение субсидий на покупку квартиры

Читатель под ником Marinkabmn(собачка)mail.ru интересуется, может ли молодая семья претендовать на какие-либо субсидии при покупке квартиры. При этом в 2016 году этой семье был выделен участок по общей очереди как нуждающимся в улучшении жилищных условий. «Мы строимся своими силами, кредиты и субсидии не брали. На время выдачи участка у нас был один ребёнок, а сейчас у нас трое несовершеннолетних детей. Можем ли мы построить квартиру с помощью субсидии? Дом в эксплуатацию ещё не сдан, а другого жилья в собственности у нас нет», — уточняет читатель Realt.by.

Отвечает юрист, аттестованный риэлтер Дмитрий Хмыль:

— В соответствии с пунктом 8 статьи 42 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. №428-З, граждане, получившие после 1 января 2011 года земельные участки в соответствии с законодательными актами как состоящие на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, до принятия решения о снятии их с учёта нуждающихся в улучшении жилищных условий или решения об изъятии земельных участков не направляются на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений в составе организации застройщиков или на заключение договора создания объекта долевого строительства с государственной поддержкой.

Государственная поддержка на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений может оказываться для реализации только одного выбранного гражданами способа улучшения жилищных условий.

Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, принимая во внимание, что получение адресной субсидии является одной из форм государственной поддержки граждан, то если Вы, как нуждающиеся, получили землю, то параллельно построить квартиру с привлечением адресной субсидии Вам не удастся.

Можно ли продать участок, выделенный нуждающимся, и как получить субсидии на покупку квартиры — отвечаем на вопросы читателей

Компенсация и право на неё при сносе жилого дома

Читательница Юлия не может разобраться с долями собственности квартиры в доме, подлежащем сносу. На общей площади 34 кв.м зарегистрированы 5 человек: мать (собственник), сестра, Юлия и двое несовершеннолетних детей. При этом по факту в квартире проживает только мать, которая не настроена делить выделяемые при сносе квадратные метры. Юлия интересуется, имеет ли она право претендовать на отдельную квартиру?

Отвечает юрист, аттестованный риэлтер Дмитрий Хмыль:

— В соответствии с пунктом 6 статьи 158 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. №428-З, в случае выбора гражданином, являющимся собственником сносимых жилого дома или квартиры (…) права на получение в собственность жилого дома или квартиры типовых потребительских качеств вместо подлежащих сносу жилого дома (…), члены его семьи, зарегистрированные по месту жительства в сносимом жилом доме (квартире), и иные граждане, имеющие право владения и пользования этим жилым домом (квартирой), приобретают право владения и пользования передаваемым собственнику жилым домом (квартирой) на тех же условиях, на которых они занимали подлежащий сносу жилой дом (квартиру).

Общая площадь получаемой в собственность квартиры типовых потребительских качеств должна быть не менее общей площади подлежащего сносу жилого дома (квартиры) либо, с согласия собственника, может быть менее общей площади подлежащего сносу жилого дома (квартиры), но не менее общей площади, определяемой исходя из расчёта не менее 15 кв.м на собственника и на каждого члена его семьи, зарегистрированного по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире).

Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, претендовать на отдельную квартиру Вы не можете, однако Вы приобретете право владения и пользования передаваемой собственнику квартиры на тех же условиях, на которых Вы занимали в сносимой квартире. То есть Вы будете иметь полное право проживать в получаемой квартире.

Можно ли продать участок, выделенный нуждающимся, и как получить субсидии на покупку квартиры — отвечаем на вопросы читателей

Недочеты в новостройке и кто должен их исправлять

Очень остро встал вопрос приёмки новостройки для Александра Крапивко: «Дом строился в составе ЖСПК, был сдан с опозданием в 9 месяцев. При приёмке были обнаружены явные дефекты: вздут ламинат, выбиты стекла в межкомнатных дверях, размазан цемент на балконных перилах, отсутствует уровень на всех участках, повсюду цветёт плесень. Подскажите, пожалуйста, порядок действий, т.к. на данный момент застройщик не спешит исправить недостатки».

Отвечает юрист, аттестованный риэлтер Дмитрий Хмыль:

— В соответствии с законодательством подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законодательством гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

При этом подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведённого самим заказчиком или привлечёнными им третьими лицами. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт.

Таким образом, изначально максимально полностью обследуйте квартиру, все дефекты отразите в дефектном акте и требуйте их устранения. Если дефекты не спешат устранять, уклоняются, то можете обратиться с жалобой в Главное управление строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и (или) решать вопрос в судебном порядке. Также в случае наличия вины застройщика в невыполнении срока исполнения застройщиком обязательств по договору Вы имеете право требовать получение неустойки (пени).

Можно ли продать участок, выделенный нуждающимся, и как получить субсидии на покупку квартиры — отвечаем на вопросы читателей

Напомним, что бесплатную консультацию от ведущих экспертов рынка недвижимости может получить каждый читатель Realt.by. Для этого нужно пройти по ссылке и задать свой вопрос одному из специалистов, среди которых директора агентств недвижимости, риэлтеры, застройщики и юристы.

 
 
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В этот раз в рубрике «Вопрос-ответ» читателей Realt.by волновали правила продажи земельного участка, выделенного нуждающимся в улучшении жилищных условий; порядок...
 
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