Министр МВД Шуневич, замминистра обороны Белоконев. Кто может занять место Станислава Зася в Совбезе?

Глава Совета безопасности Беларуси Станислав Зась в конце прошлого года был выдвинут кандидатом на пост генерального секретаря ОДКБ . Его кандидатуру уже одобрили все главы стран-участниц Договора, кроме Армении , которая настаивает, что пост еще полтора года должен занимать ее представитель. Но вероятность, что Станислав Зась все же станет генсеком ОДКБ, есть. TUT.BY спросил у военного эксперта, кто может занять место Станислава Зася, если место главы Совета безопасности Беларуси освободится.

Пять из восьми госсекретарей — военные

Совет безопасности курирует все силовые ведомства и министерство обороны. Поэтому, как объясняет военный обозреватель Александр Алесин, государственный секретарь Совбеза — технический специалист, который должен проводить в жизнь политику главнокомандующего — президента.



Станислав Зась. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Государственный секретарь Совбеза — это человек, ведущий всю техническую работу: он отвечает за сбор Совета, за доведение всем ведомствам решений Совбеза, ему же доверяют роль курьера при доставке всех важнейших секретных документов, которые нельзя доверить средствам связи и необходимо передать лично из рук в руки. То есть стать секретарем Совбеза могут специалисты различных силовых ведомств, но так повелось в последнее время, что, в основном, это были представители министерства обороны, военные. Связано это с тем, что задачи военной безопасности более всеобъемлющие, — объясняет Александр Алесин.

Станислав Зась, напомним, по специальности военный, он окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию Беларуси, а также Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России. До Совбеза служил в Генштабе Вооруженных Сил Беларуси. До него Совбез возглавляло семь человек и большинство из них — военные: Виктор Шейман, Юрий Жадобин, Леонид Мальцев. Александр Межуев.

— Но, опять же, кого назначить на пост госсекретаря Совбеза, зависит от того, какой курс взят руководством государства: если руководство считает, что наибольшая угроза Беларуси исходит извне — НАТО, гибридные войны, то руководить Совбезом будет военный, если считается, что угроза внутренняя — социальная нестабильность, противоречия на религиозной или национальной почве, которые грозят нарушить безопасность внутри государства — то, чем ведает МВД и КГБ, то выберут специалиста оттуда, — говорит Алесин.

Совбез будет делать акцент на внешней политике

Кандидатом от Минобороны, по мнению военного эксперта, может стать генерал-майор, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Олег Белоконев.



Олег Белоконев. Фото: пресс-служба Министерства обороны

— Министр обороны еще достаточно молодой, дееспособный и пока не исчерпал свой потенциал, а Белоконев засиделся, и с точки зрения служебной карьеры уже достиг предела своего служебного роста. В министры его вряд ли выдвинут, и пост генерального секретаря Совбеза для него почетный уход с должности, но пока не отставка. Поэтому, думаю, что он первый кандидат на этот пост, — считает эксперт.

Что касается кандидата из силового ведомства, то им, по мнению эксперта, может стать глава МВД Игорь Шуневич.



Игорь Шуневич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Последнее время Шуневич начал раздражать общественность и к нему много претензий. И, в принципе, президент может его передвинуть, убрав раздражающего человека, но не уступив общественному мнению. То есть теоретически это возможно. Но я полагаю, учитывая, что у нас нет сегодня чрезвычайного положения во внутренней политике, возглавлять Совбез будет представитель военного ведомства. Хотя неисповедимы пути руководства государства. К тому же на носу у нас выборы, и здесь важно, как поведут себя наши союзники — Россия: захотят ли на них повлиять на результаты выборов. Это тоже немаловажный фактор. Прогнозы я делал не раз, но решения президента довольно непредсказуемы, — считает Алесин.