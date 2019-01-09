|
Из Беларуси уходит одна из крупных форекс-компаний
10.01.2019 10:25 — Новости Экономики | БДГ
ООО «Форекс Оптимум» приняло решение уйти с белорусского рынка. Об этом заявило на официальном сайте руководство компании.
На сайте компании
Отметим, что в конце прошлого года российский Центробанк забрал лицензию у пяти форекс-компаний РФ. Часть из них входила в международные сети, с которыми работали и белорусские компании. Одной из них была фирма «Телетрейд групп», с которой работала белорусская «ТелетрейдБел». В ноябре прошлого года в уставные документы белорусской компании были внесены изменения, и после смены собственника компания получила название «Форекс Оптимум», став партнером международного форекс-брокера Forex Optimum Group.
Отметим, что Национальный банк Беларуси неоднократно заявлял о том, что рынок форекс в Беларуси развивается довольно активно. Регулятор принял ряд документов, каксающихся развитися и усовершенствования работы рынка форекс. Так, в марте Нацбанк подписал
В конце года Нацбанк
На данный момент в официальный реестр форекс-компаний Беларуси в Нацбанке внесены 10 юридических лиц, включая ООО «Форекс Оптимум».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ООО «Форекс Оптимум» приняло решение уйти с белорусского рынка. Об этом заявило на официальном сайте руководство компании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)