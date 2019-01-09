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Из Беларуси уходит одна из крупных форекс-компаний

10.01.2019 10:25 — Новости Экономики | БДГ  
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ООО «Форекс Оптимум» приняло решение уйти с белорусского рынка. Об этом заявило на официальном сайте руководство компании.

На сайте компании сообщается следующее: «ООО "Форекс Оптимум" просит Вас закрыть все открытые позиции в срок по 16.01.2019 до 23:59 (включительно), в связи с принятием решения о прекращении деятельности форекс-компании на внебиржевом рынке Форекс в Республике Беларусь. Все обязательства перед клиентами будут выполнены в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и внутренними нормативными документами компании».

Отметим, что в конце прошлого года российский Центробанк забрал лицензию у пяти форекс-компаний РФ. Часть из них входила в международные сети, с которыми работали и белорусские компании. Одной из них была фирма «Телетрейд групп», с которой работала белорусская «ТелетрейдБел». В ноябре прошлого года в уставные документы белорусской компании были внесены изменения, и после смены собственника  компания получила название «Форекс Оптимум», став партнером международного форекс-брокера Forex Optimum Group.

Отметим, что Национальный банк Беларуси неоднократно заявлял о том, что рынок форекс в Беларуси развивается довольно активно. Регулятор принял ряд документов, каксающихся развитися и усовершенствования работы рынка форекс. Так, в марте Нацбанк подписал постановление, расширяющее список иностранных организаций, с которыми могут сотрудничать белорусские форекс-компании. В мае постановлением регулятора были оптимизированы объемы, формы и порядок представления отчетности субъектами внебиржевого рынка форекс.

В конце года Нацбанк внес изменения в постановение «О минимальном размере обеспечительного капитала, порядке его формирования, пополнения и использования, требованиях к режиму функционирования текущего (расчетного) банковского счета со специальным режимом функционирования для формирования и использования обеспечительного капитала».

На данный момент в официальный реестр форекс-компаний Беларуси в Нацбанке внесены 10 юридических лиц, включая ООО «Форекс Оптимум».

 
 
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ООО «Форекс Оптимум» приняло решение уйти с белорусского рынка. Об этом заявило на официальном сайте руководство компании.
 
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