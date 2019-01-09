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Опрос литовцев: БелАЭС - опасность, но Беларусь - дружелюбная нам страна

10.01.2019 11:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Большинство литовцев считают Беларусь дружелюбной страной и не видят угрозы в ее внешней политике. Хотя 53% считают БелаАЭС источником опасности для Литвы. Об этом говорят данные опроса, который был проведен по заказу Минобороны Литвы и Центра восточноевропейских исследований. Результаты исследования публикует портал DELFI, который поделился данными с TUT.BY.


Фото: Василий Семашко для TUT.BY

53% опрошенных согласны с утверждением, что БелАЭС — источник опасности для Литвы. Лишь 15% не разделяют этих опасений.

В то же время 56% считают Беларусь дружелюбной страной, и лишь 26% — недружелюбной. Эти цифры практически не изменились с апреля 2016 года, когда проводился предыдущий опрос (55% и 28% соответственно), то есть споры по вопросу БелАЭС за два года не повлияли на этот показатель.

Обратная ситуация с отношением литовцев к России. Лишь 15% считают ее дружелюбной к Литве страной, а 71% считают недружелюбной.

Только 23% опрошенных считают, что внешняя политика Беларуси угрожает Литве. 64% придерживаются обратного мнения. Но эти цифры несколько ухудшились с 2016 года, когда угрожающей внешнюю политику Беларуси считали всего 13%.

Однако лидирует в этом антирейтинге снова-таки Россия. Ее внешняя политика угрожает Литве, по мнению 63% опрошенных. Лишь 23% такой угрозы не видят.

В целом позитивное отношение к Беларуси не переходит на отношение к ее президенту. В опросе литовцев попросили оценить, насколько им нравится тот или иной мировой политик, поставив ему баллы от -5 до 5. Затем авторы сложили положительные и отрицательные баллы и получили «индекс оценок» каждого лидера.

Лукашенко оценили на «-26»: половина литовцев поставила ему отрицательные оценки, и лишь 24% — положительные. Остальные либо не стали отвечать, либо поставили нейтральный балл — ноль. Вот как распределились его баллы:

Оценка 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5
Процент давших эту оценку Лукашенко 1 3 4 5 11 19 12 13 10 8 7
Сумма + и - оценок 24   50

Для сравнения, индекс оценок литовского президента Дали Грибаускайте — +57, у канцлера ФРГ Ангелы Меркель — +54, у главы Польши Анджея Дуды — +5, у президента Украины Петра Порошенко — +7, у лидера США Дональда Трампа — +5, у Владимира Путина — -35.

Опрос провела компания Spinter tyrimai в конце августа 2018 года. В нем приняли участие 1008 человек.

 
 
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Литовцы относятся к Беларуси и к России по-разному: нас считают дружелюбной страной, а во внешней политике Москвы видят угрозу себе.
 
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