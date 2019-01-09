«Помог Арбузову уклониться от налогов». Начался суд над поставщиком Fenox, ущерб 274 тысячи рублей

Суд Заводского района Минска в четверг начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Андриана Сурмана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243, то есть в оказании пособничества в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.



Фото: TUT.BY

Гособвинитель заявил, что Сурман, действуя вместе с Андреем Мишелутовым, содействуя Виталию Арбузову, ранее совершившему преступления, по которым не истекли сроки давности, и его компании «Антонар» путем «дачи советов, указаний, предоставления орудий и средств, руководствуясь корыстными побуждениями», способствовал уклонению от уплаты налогов «Антонаром» и «ВитарАвтомотивом». Ущерб государству составил 274 тысячи 415 рублей и 6 копеек.

Уклонение осуществлялось через занижение налоговой базы путем сделок с лжепредпринимательскими структурами, говорится в обвинении. При этом Арбузов «посредством неосведомленных сотрудников бухгалтерии» вносил заведомо ложные документы и накладные, занижая налоговую базу.

Сурман вину не признал.

Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК « выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования».

В итоге весной его основные производственные предприятия оказались на грани закрытия .

Виталий Арбузов вышел на свободу 12 мая 2018 года, проведя за решеткой более года по обвинению в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета НДС. В частности, сообщал КГК, подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. В итоге предприятия группы «незаконно сводили к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в Фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников», работники также получали зарплату «в конвертах», выяснил КГК.

По данным ДФР, сумма неуплат налогов достигает порядка 80 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК, а также по частям 1 и 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.

В заключении остается еще один сотрудник Fenox Андрей Мишелутов.

Арбузов до задержания был № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника» , является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).