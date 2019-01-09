|
Арбузов: «Вмененное мне преступление вообще не имело место»
10.01.2019 11:26 — Новости Экономики | Tut.by
В четверг суде Заводского района в качестве свидетеля выступил Виталий Арбузов, директор «Антонара» и еще пяти предприятий группы. На этом процессе судят Андриан Сурман. Его обвиняют в том, что он
— Первый раз вижу обвиняемого Сурмана, — ответил Арбузов на первый вопрос гособвинителя.
— В чем обвиняют Сурмана, знаете? — спросил у Арбузова адвокат Сурмана.
— Он пособник в том, чего я не совершал, — ответил бизнесмен.
По данному эпизоду Сурмана считают пособником Арбузова. По другому делу Арбузов является обвиняемым. «Сделки по покупке алюминиевых сплавов носили исключительно законный характер», — подчеркнул Арбузов. Он заявил, что конкретных поставщиков алюминия не знал и не интересовался.
При этом свидетель подчеркнул, что никаких первичных документов, о которых речь идет в обвинении, лично не подписывал — о проблемах с поставщиками узнал в конце 2015 года, когда сотрудники ДФР начали проверку поставок. При этом тогда в возбуждении уголовного дела было отказано. «Я нанял главного бухгалтера и как оформляются первичные документы даже не знаю», — отметил Арбузов на вопрос гособвинителя о том, как оформляются документы «Антонара».
«И я не понимаю, что значит требование „проверять место погрузки“. Мои сотрудники проверяли место разгрузки. Откуда знать, что они где-то не там загрузились. Мне поставляли металл, я оплачивал металл. Что мне еще надо проверять?» — поинтересовался он.
«В ходе проверки от ДФР я узнал, что „КБ-опт“ и „КСКТОРГ“ якобы являются лжепредпринимательскмими структурами, хотя по состоянию на 2012−2015 эти предприятия в реестре структур с повышенным коммерческим риском не значились», — заявил Арбузов.
Он подчеркнул, что требования указа 488 его компании неукоснительно исполняли, были уверены, что реальные поставщики были «КБ-опт» и «КСКТОРГ» — они поставляли, с ними оформлялись все документы. «Информации о том, что мне было известно, что не они были фактическими поставщиками нет — об этом не говорит ни один документ, ни одно свидетельское показание», — отметил свидетель.
Постановление об отказе в возбуждении отменили в январе 2018 года. «Не понимаю зачем — в 2016 году еще после проверки все якобы недоплаченные суммы налоги доплатили, чтобы не парализовать работу», — сказал Арбузов.
«Вмененное мне преступление вообще не имело место», — заявил он.
Напомним, 10 января
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На суде Виталий Арбузов подчеркнул, что не считает, что по рассматриваемому эпизоду имело место преступление. При этом ущерб, выявленный при проверке, был все равно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)