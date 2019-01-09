Арбузов: «Вмененное мне преступление вообще не имело место»

В четверг суде Заводского района в качестве свидетеля выступил Виталий Арбузов, директор «Антонара» и еще пяти предприятий группы. На этом процессе судят Андриан Сурман. Его обвиняют в том, что он помогал Виталию Арбузову уклоняться от налогов. На суде Виталий Арбузов подчеркнул, что не считает, что по рассматриваемому эпизоду имело место преступление. При этом ущерб, выявленный при проверке, был все равно погашен еще в 2016 году.



Фото: TUT.BY

— Первый раз вижу обвиняемого Сурмана, — ответил Арбузов на первый вопрос гособвинителя.

— В чем обвиняют Сурмана, знаете? — спросил у Арбузова адвокат Сурмана.

— Он пособник в том, чего я не совершал, — ответил бизнесмен.

По данному эпизоду Сурмана считают пособником Арбузова. По другому делу Арбузов является обвиняемым. «Сделки по покупке алюминиевых сплавов носили исключительно законный характер», — подчеркнул Арбузов. Он заявил, что конкретных поставщиков алюминия не знал и не интересовался.

При этом свидетель подчеркнул, что никаких первичных документов, о которых речь идет в обвинении, лично не подписывал — о проблемах с поставщиками узнал в конце 2015 года, когда сотрудники ДФР начали проверку поставок. При этом тогда в возбуждении уголовного дела было отказано. «Я нанял главного бухгалтера и как оформляются первичные документы даже не знаю», — отметил Арбузов на вопрос гособвинителя о том, как оформляются документы «Антонара».

«И я не понимаю, что значит требование „проверять место погрузки“. Мои сотрудники проверяли место разгрузки. Откуда знать, что они где-то не там загрузились. Мне поставляли металл, я оплачивал металл. Что мне еще надо проверять?» — поинтересовался он.

«В ходе проверки от ДФР я узнал, что „КБ-опт“ и „КСКТОРГ“ якобы являются лжепредпринимательскмими структурами, хотя по состоянию на 2012−2015 эти предприятия в реестре структур с повышенным коммерческим риском не значились», — заявил Арбузов.

Он подчеркнул, что требования указа 488 его компании неукоснительно исполняли, были уверены, что реальные поставщики были «КБ-опт» и «КСКТОРГ» — они поставляли, с ними оформлялись все документы. «Информации о том, что мне было известно, что не они были фактическими поставщиками нет — об этом не говорит ни один документ, ни одно свидетельское показание», — отметил свидетель.

Постановление об отказе в возбуждении отменили в январе 2018 года. «Не понимаю зачем — в 2016 году еще после проверки все якобы недоплаченные суммы налоги доплатили, чтобы не парализовать работу», — сказал Арбузов.

«Вмененное мне преступление вообще не имело место», — заявил он.

Напомним, 10 января начался суд над Адрианом Сурманом. Его обвиняют в том, что он помогал Виталию Арбузову уклонаться от налогов, и тем самым нанес ущерб государству в размере 274 тысячи 415 рублей и 6 копеек.