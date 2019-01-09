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ЕБРР в 2018 году вложил в экономику Беларуси 360 млн евро

10.01.2019 10:38 — Новости Экономики | БелТА  
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ЕБРР в 2018 году вложил в экономику Беларуси 360 млн евро
Фото EBRD

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития в 2018 году профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360 млн евро. Это лучший результат за все время работы банка в стране, сообщил сегодня журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

По предварительным расчетам, Беларусь по итогам года войдет в топ-10 самых активных стран из 38, где проводились операции банка. "Прошлый год был самым успешным за всю историю работы банка в Беларуси", - отметил Александр Пивоварский.

Среди ключевых перспективных проектов банка в Беларуси Александр Пивоварский назвал пилотный проект по модернизации жилых домов для повышения их энергоэффективности. Вместе с правительством банк рассчитывает новые подходы по корпоративному управлению в госсекторе.

В 2018 году около 2/3 всего объема операций пришлось на частный сектор, остальное - на госсектор. Этой пропорции банк намерен придерживаться и в пятилетней перспективе, развитие частного сектора останется для банка приоритетом, пояснил глава представительства ЕБРР в Беларуси.

В частности, в 2018 году был выделен крупнейший муниципальный кредит размером 84 млн евро "Минскводоканалу", 5 млн евро - для компании по управлению твердыми отходами в Пуховичском и Червенском районах Минской области, а также 42 млн евро - на завершение реконструкции МКАД-2.

В частном секторе были подписаны кредитные соглашения с целым рядом зарубежных и отечественных компаний: на 50 млн евро с производителем ДСП и мебели ИООО "ВМГ Индустри", на 20 млн евро с производителем мебели ИООО "Мебелаин", на 20 млн евро с ООО "Евроторг". В 2018 году ЕБРР стал акционером агрохолдинга "Серволюкс", а также предоставил кредит на 5 млн евро фармацевтическому холдингу "Аптека групп".

В банковском секторе ЕБРР продолжил сотрудничество с ОАО "Белинвестбанк", предоставив ему кредит на 50 млн евро. Начата работа по кредитованию в белорусских рублях.

ЕБРР поддержал развитие возобновляемой энергетики в стране, профинансировав строительство и ввод в эксплуатацию четырех биогазовых ТЭЦ в Гродненской и Брестской областях.

Европейский банк реконструкции и развития запустил план действий "Зеленый город" для Минска, который поможет определить мероприятия и направления инвестиций для решения приоритетных экологических проблем.

Правительство и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании касательно предприватизационного содействия для ОАО "Криница" в 2018-2020 годах.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк. В целом с начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития в 2018 году профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360 млн евро. Это лучший...
 
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