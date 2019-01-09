Британец, из-за которого «присел» глава инвестагентства Беларуси, получил три года колонии в Москве

Гражданин Великобритании итальянского происхождения Винсент Петрилло, завоевавший в Беларуси скандальную репутацию, приговорен московским судом к трем годам колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает « Коммерсант ».



На церемонии начала строительство Futuris тогдашний председатель Мингорисполкома Николай Ладутько жмет руку Винсенту Петрилло, рядом с которым стоит и Герхард Амман. 2010 год. Фото: ezerin.com

Напомним, бизнесмен был задержан российскими полицейскими еще 11 июля 2017 года. Поводом стало заявление его бывшего бизнес-партнера — инвестора из Швейцарии Герхарда Аммана, который специально приезжал в Россию пожаловаться на него. Он обратился в УВД по Центральному округу Москвы, следователи которого после проведения соответствующей доследственной проверки возбудили уголовное дело о хищении Винсентом Петрилло у Аммана более 300 тыс. долларов в рамках работы над совместным бизнес-проектом. Сам британец настаивал, что вел нормальную финансово-хозяйственную деятельность, а все его разногласия с партнерами по бизнесу относятся исключительно к разряду гражданско-правовых отношений. Между тем следователи ходатайствовали перед Таганским судом об аресте и помещении в СИЗО гражданина Великобритании, поясняя, что иностранец может сбежать за пределы России, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по уголовному делу и т.д. Впрочем, суд, приняв во внимание возраст и характеристики задержанного, посчитал возможным ограничиться домашним арестом. При этом, правда, отмечалось, что Петрилло является уроженцем итальянского города Прато региона Тоскана, но официально зарегистрирован в городе Рочдейле британского графства Большой Манчестер. В Москве у него имелась временная регистрация в квартире в Ботаническом переулке. В результате именно в этом своем московском жилище он и находился под надзором инспекторов ФСИН.

Интересно, что Винсент Петрилло был осужден со второй попытки. Весной 2018 года Мещанский райсуд, удовлетворив требование защиты, вернул его прокурору для устранения якобы имевших место в ходе следствия нарушений УПК.

Однако в конце прошлого года Петрилло признали виновным в хищении 300 тыс. долларов у своего бывшего бизнес-партнера из Швейцарии. Свою вину в ходе процесса он так и не признал. Защита обжаловала приговор как незаконный и необоснованный в апелляционной инстанции Мосгорсуда, однако дата рассмотрения жалобы пока не назначена, отмечает «Коммерсант».

Стоит отметить, что Петрилло и Амман в 2010 году начинали в строительство крупного бизнес-центра Futuris в Минске на пересечении МКАД и проспекта Независимости. По замыслу авторов проекта, высота так называемых «Восточных ворот Минска» от фундамента до шпиля должна была составить 103 метра. Планировалось, что на 25 этажах будут находиться 45 тыс. кв. м офисных и торговых помещений. Общий объем инвестиций по проекту был оценен в 70 млн долларов.

Летом 2012 года строительство Futuris Минска?">было заморожено. Как сообщал TUT.BY, «между учредителями проекта Винсентом Петрилло и Герхардом Амманом пробежала черная кошка». «Основным инвестором был Амман, которому якобы не понравилось, как расходовал деньги Петрилло. В связи с этим он перестал финансировать проект», — утверждали собеседники. По словам Петрилло, причиной прекращения его участия в проекте стали не недоразумения между ним и Амманом, а «утрата контроля над компанией-заказчиком».

Широко известным Винсент Петрилло стал в 2008 году. Он якобы собирался инвестировать в строительство в Минске комплекса с рабочим названием Gold City на все том же пересечении МКАД и пр. Независимости. Но позже Петрилло обвинил компаньонов в попытке похитить у него 3 млн евро. В 2010 году были осуждены несколько партнеров Петрилло, получив от 6,5 до 9 лет в колонии усиленного режима. Среди осужденных — экс-директор РУП «Национальное инвестиционное агентство» Олег Зиновьев и проректор Московского университета государственного и корпоративного управления, соучредитель ООО «Региональная энергетическая финансовая группа», со счетов которой направлялись инвестиции, Андрей Ивановский.

…В настоящее время Futuris достраивает группа компаний «Тапас» вместе с китайскими партнерами.