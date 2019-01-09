«Если литовцы не согласны - с латышами договориться». Лукашенко поручил найти альтернативную нефть

Александр Лукашенко предложил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в Беларусь. Эту задачу он поставил сегодня на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году, сообщает пресс-служба президента.



Фото: president.gov.by

В настоящее время Беларусь закупает у России 18 млн тонн нефти для последующей переработки на двух своих НПЗ в Мозыре и Новополоцке.

«Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — сказал Лукашенко.

По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. «Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане», — заметил президент.

Стоит напомнить, что Беларусь уже предпринимала попытки поставок нефти из Венесуэлы, Азербайджана и Ирана. Но объемы были небольшие. К тому же дешевле обходилась беспошлинная российская нефть.

Вместе с тем Александр Лукашенко призвал не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России (в 2019 году это составит 400 млн долларов при нефти 70 долларов за баррель), а искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты. «Но хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте, — предупредил он. — Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени. По крайней мере в этом, будущем году вообще нет никаких проблем, даже если бы мы ничего не компенсировали».

По мнению главы государства, заработать дополнительные 400 млн долларов для Беларуси не проблема. «По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси — под 80 млрд долларов. Что тут за проблема? Нет такой», — убежден Лукашенко. «Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — добавил президент.

Александр Лукашенко отметил, что в конце декабря обсуждал с Владимиром Путиным вопросы компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в России в нефтяной сфере. «Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: „Нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери“. Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение — и один на один, и в составах рабочих групп», — рассказал Глава государства.

Ранее уже проводились переговоры по компенсации потерь белорусской стороне, и на них были выработаны соответствующие механизмы и определены источники. Представители России публично заявили о решении этого вопроса в положительном для Беларуси ключе. Однако вскоре, напомнил Александр Лукашенко, российская сторона резко остановила переговоры, не отказываясь от компенсации, но одновременно заявляя о необходимости углубления интеграционных процессов.

«На вопрос, а какие это интеграционные процессы, ответа у россиян пока нет. Когда я просил назвать, что Российская Федерация сегодня в плане интеграции хочет от Беларуси, ответа прямого не последовало. И мы по предложению Российской Федерации согласились, что эти вопросы надо определить и попытаться решить в работе совместных групп», — рассказал глава государства.

В конце 2018 года такие рабочие группы были созданы. Российскую сторону в них представляет глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, белорусскую — министр экономики Дмитрий Крутой.

«Я абсолютно поддерживаю предложения, что там должны быть должностные лица высочайшего уровня, не только специалисты. Мы должны вести переговоры по комплексу вопросов, которые обозначены в союзном договоре. На первое место (это было предложение президента России) мы должны поставить вопросы, которые должны решаться в первоочередном порядке: экономические и финансовые», — обратил внимание глава государства. Вместе с тем он подчеркнул, что по всем вопросам уже давно приняты решения, просто, по мнению Александра Лукашенко, российское правительство об этом забыло, информируя российского лидера.