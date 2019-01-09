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Пенсии по возрасту в Беларуси в 2019 году согласно прогнозу вырастут на 10,8%

10.01.2019 — Новости Экономики | Единство  
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 "Оцениваем, что по итогам 2018 года темп роста пенсии по возрасту составит 107,8%. Динамика сохранится в 2019 году - прогнозируем темп роста 110,8%, - сказала Ирина Костевич. - Средняя пенсия по возрасту в декабре текущего года составит Br394, а средняя - Br352. И прогнозируем, что средняя пенсия по 2019 году у нас составит где-то Br411". Кроме того, доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров в возрасте 75-79 лет получали 229 тыс. человек, в возрасте 80 лет и старше - 345 тыс. Надбавки на уход - 81 тыс. инвалидов I группы и 323 тыс. лиц, достигших 80-летнего возраста. "Если оценить это в рублях, то расходы бюджета на эти доплаты в месяц составляют почти Br41 млн", - добавила министр. На конец 2018 года количество пенсионеров в Беларуси составило 2 млн 561,1 тыс. человек (это чуть ниже показателя 2015 года, с которого начался рост числа получателей различных видов пенсии), а численность пенсионеров по возрасту составила 2 млн 102,1 тыс. (при аналогичной тенденции к снижению). "То есть с принятием решения о повышении пенсионного возраста пошло снижение. Реформа, бесспорно, оказала свое влияние", - отметила Ирина Костевич. Она также высказала мнение, что только демографическая ситуация в стране является главным критерием для принятия каких-либо решений по изменению пенсионного возраста. При этом министр не исключает того, что Беларусь, Россия и Казахстан когда-нибудь придут к одинаковому возрастному порогу. "Но это будет происходить не в рамках единого экономического пространства и с учетом единого рынка труда. Все мы будем смотреть на демографическую ситуацию, продолжительность жизни. Это должно быть серьезное и взвешенное решение", - добавила Ирина Костевич. Удельный вес жителей Беларуси в возрасте 65 лет и старше в 2018 году составил 14,7% (1 млн 397 тыс.), а по прогнозу на 2030 год их количество достигнет 20,5% (1 млн 934 тыс.). Поэтому на 2019 год стоит задача разработать и утвердить национальную стратегию в интересах пожилых граждан, которая затронет все аспекты жизнедеятельности пожилых граждан: здоровье, физическую активность, образование на протяжении всей жизни, формирование безбарьерной среды, пенсионное обеспечение, занятость, социальное обслуживание и поддержку, преодоление общественных стереотипов, связанных со старением.-
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/pensii-po-vozrastu-v-belarusi-v-2019-godu-soglasno-prognozu-vyrastut-na-108-mintruda-331575-2019/

 
 
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Реальный темп роста пенсии по возрасту по предварительной оценке за 2018 год составит 107,8%, а по прогнозу на 2019 год - 110,8%. Об этом сообщила сегодня журналистам министр...
 
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