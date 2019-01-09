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Евросоюз призвал Россию немедленно освободить украинца Павла Гриба, похищенного в Беларуси
10.01.2019 15:33 — Новости Экономики | Tut.by
Евросоюз ожидает немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению гражданину Украины Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси. Об этом говорится в
«20-летний инвалид Павел Гриб, гражданин Украины, был похищен 24 августа 2017 года в Беларуси и задержан российскими властями без каких-либо четких обвинений. Европейский союз ожидает его немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению, в котором он нуждается. Украинские врачи должны иметь возможность видеть его, пока он остается в заключении, согласно недавнему требованию Европейского суда по правам человека», — говорится в заявлении.
Напомним, Павел Гриб Гомель и исчез. Его отец подозревает ФСБ, посольство обратилось в МИД Беларуси">исчез после пересечения украинско-белорусской границы 24 августа 2017 года. Он направлялся в Гомель на встречу с Татьяной Ершовой (потом в интервью журналистам она
Белорусские власти собирались решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения украинца. Но позже МВД Беларуси
Родственники Гриба обвиняют ФСБ в
Во время
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В ЕС также настаивают, что к Грибу, пока он остается под стражей, должны пустить украинских врачей.
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