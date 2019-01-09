Евросоюз призвал Россию немедленно освободить украинца Павла Гриба, похищенного в Беларуси

Евросоюз ожидает немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению гражданину Украины Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси. Об этом говорится в заявлении представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.



Павел Гриб, фото из архива Игоря Гриба

«20-летний инвалид Павел Гриб, гражданин Украины, был похищен 24 августа 2017 года в Беларуси и задержан российскими властями без каких-либо четких обвинений. Европейский союз ожидает его немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению, в котором он нуждается. Украинские врачи должны иметь возможность видеть его, пока он остается в заключении, согласно недавнему требованию Европейского суда по правам человека», — говорится в заявлении.

Напомним, Павел Гриб Гомель и исчез. Его отец подозревает ФСБ, посольство обратилось в МИД Беларуси">исчез после пересечения украинско-белорусской границы 24 августа 2017 года. Он направлялся в Гомель на встречу с Татьяной Ершовой (потом в интервью журналистам она призналась , что встреча прошла по инициативе ФСБ).

Белорусские власти собирались решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения украинца. Но позже МВД Беларуси сообщило , что не задерживало Гриба. А 7 сентября выяснилось, что Павел Гриб находится в российском СИЗО ФСБ в Краснодаре. В июле этого года его этапировали в Ростов-на-Дону.

Родственники Гриба обвиняют ФСБ в операции по вывозу его из Беларуси. В свою очередь, посольство Украины направляло ноту в МИД Беларуси. А в адрес Москвы Киев заявил «решительный протест» из-за задержания Павла Гриба.

Во время суда , который начался в Ростове в июле этого года, зачитали обвинительное заключение. В нем говорится, что Павел Гриб действовал под давлением некоего Стефана Капиноса, с которым познакомился в 2013 году.