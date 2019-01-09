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Умер создатель и многолетний директор одного из ведущих дилеров МАЗа Марат Галиновский

10.01.2019 15:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Директор ОДО «Турбокомпрессор», одного из ведущих дилеров ОАО «Минский автомобильный завод», Марат Галиновский ушел из жизни 9 января 2019 года, сообщили TUT.BY родные.


Фото из личного архива семьи


Марат Галиновский родился 6 мая 1940 года в деревне Дедня Чаусского района Могилевской области. Его родители — Федор Галиновский и Мария Черткова — были учителями, а потом и директорами средних школ. Перед началом войны семья переехала в Ельск Гомельской области. Когда началась война, отец ушел на фронт, мать с годовалым сыном вернулась в деревню к своему отцу. Федор Галиновский пропал без вести в 1941 году. В начале 1942 года родилась сестра, Марата Галиновского, Тамара.

«Войну пережили тяжело, после того как сгорел родной дом, жили в землянке, голодали. Мать помогала партизанам, была связной. После войны семья переехала в Ляховичи, где мать работала директором средней школы. Сестра матери — Черткова Домна Ивановна посвятила себя семье сестры, помогала воспитывать племянников. О непростых послевоенных временах в архивах семьи сохранились послевоенные фото Марата Федоровича», — рассказывают родные.

Марат Федорович почти 43 года был женат на Тамаре Ивановне Галиновской, в семье дочь и сын, 5 внуков.

Несмотря на небольшой достаток семьи Марата Фёдорович поехал в Минск и поступил в Белорусский политехнический институт на факультет «Автомобильный транспорт» по специальности — инженер-механик.

После окончания обучения и получения диплома по специальности инженер-механик в 1963 году начал свою трудовую деятельность. С 1963 по 1966 год работал линейным механиком автобазы № 60 Управления Строительства № 5, инженером отдела главного механика Управления Строительства № 5 Главдорстроя СССР Красноярский край, Тувинская АССР;

1966−1968 — мастер цеха сборки, испытания автомашин № 1, старший мастер главного конвейера, старший помощник начальника смены главного конвейера ЦИиСА-1, МАЗ, Минск;

1969−1983 — главный инженер, руководитель нескольких автопредприятий Минска;

1983−1986 — начальник транспортного отдела минского облколхозмежстроя, Минск;

1986−1992 — директор предприятия по поставкам подшипниковой и инструментальной продукции Госснаб БССР, Минск;

В 1992 году Марат Галиновский создал и возглавил ОДО «Турбокомпрессор» — предприятие по снабжению запчастями для грузового автотранспорта отечественного производства, на сегодняшний день — одного из ведущих дилеров ОАО «Минский автомобильный завод».


На фотографии с сыном. Фото из личного архива семьи

«Всю свою жизнь Март Фёдорович проработал в автотранспортной сфере. Он внес большой вклад в развитие транспортной отрасли Беларуси. Очень умный человек, с большими знаниями в своей профессиональной деятельности, большим опытом руководителя и организатора, высокой внутренней культурой и готовностью прийти на помощь в любую минуту. Он имел огромный авторитет и заслуженное уважение среди коллег и товарищей», — вспоминают коллеги.

«До последних дней Марат Федорович оставался активным, увлеченным человеком. Принимал самое непосредственное участие в деятельности ОДО „Турбокомпрессор“, старался заботиться о сотрудниках предприятия, своих родных и близких, регулярно посещал тренировки, плавал, занимался на тренажерах, ездил в поездки по Беларуси и за её пределы».


Прощание состоится 11 января 2019 года с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Минск, Долгиновский тракт 160а.

Похоронен будет на старом кладбище в городе Ляховичи Брестской области вблизи разрушенной старой каплицы 11 января 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор ОДО «Турбокомпрессор», одного из ведущих дилеров ОАО «Минский автомобильный завод», Марат Галиновский ушел из жизни 9 января 2019 года, сообщили TUT.BY родные.
 
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