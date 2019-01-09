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Лукашенко о налоговом маневре: Россия противоречит договоренностям

10.01.2019 15:50 — Новости Экономики | БДГ  
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Правительству поручено компенсировать потери бюджета из-за налогового маневра в вопросах нефти с Россией.

Об этом белорусский президент завил на совещании по социально-экономическому развитию страны и подходам к дальнейшему развитию интеграционных направлений,в наступившем году 10 января в Минске, передает пресс-служба главы государства 10 января.

Лукашенко отметил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в конце декабря этот вопрос обсуждался.

«Никакого отторжения по вопросу компенсации не было», не было, чтобы российская сторона отказалась компенсировать потери Беларуси. По словам Лукашенко, от Путина, наоборот, поступило предложение продолжить переговоры по налоговому маневру и «выработать приемлемое решение - и один на один, и в составах рабочих групп».

Вопрос должен был решиться до 1 января, но никакой катастрофы из-за того, что он пока не решен, на сегодняшний день нет.

При стоимости $70 за баррель потери от налогового маневра составят около $400 млн. Эту сумму Лукашенко назвал «смешной».

«Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли $3,6 млрд. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем $10,6 млрд», - привел расчеты президент.

Он заявил правительству, что все потери должны быть компенсированы. «…и довожу до вашего сведения как поручение президента Беларуси. Вы его должны исполнить безукоризненно и с точностью. Мы ничего не можем потерять».

По словам Лукашенко, российская сторона противоречит духу договоренностей. Вспоминая заключение договоров СГ, там говорят, что не обязались компенсировать налоговые маневры. Но в то время никто не знал, что это такое, и не предвидел постоянное «ухудшение экономической ситуации в связи с некими внутренними действиями Российской Федерации».

Ранее уже проводились переговоры по компенсации потерь Беларуси, и российская сторона публично завила о положительном решении. Однако вскоре она резко остановила переговоры, не отказываясь от компенсации, но одновременно заявляя о необходимости углубления интеграционных процессов.

Что это за процессы, россияне ответить пока не могут. Для решения вопросов были созданы рабочие группы. Представителями в них стали глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, а от Беларуси - министр экономики Дмитрий Крутой

 
Теги: Минск
 
 
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Правительству поручено компенсировать потери бюджета из-за налогового маневра в вопросах нефти с Россией.
 
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