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Минск не получал официальных предложений от Москвы по покупке белорусских НПЗ
10.01.2019 16:42 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь не получала официальных предложений от российской стороны по покупке белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом TUT.BY сообщили в концерне «Белнефтехим».
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Как один из вариантов, было предложено увязать вопрос компенсации с приватизацией белорусских НПЗ в пользу российских компаний. Мол, компенсацию выплачивать будем, но только своим заводам.
Стоит отметить, что 42,58% акций Мозырского НПЗ уже принадлежит российской «Славнефти», владельцами которой являются «Роснефть» и «Газпром нефть». «Но в России хотят полный контроль и реально управлять заводом», — сказал собеседник TUT.BY.
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Беларусь уже предпринимала попытки поставок нефти из Венесуэлы, Азербайджана и Ирана. Но объемы были небольшие. К тому же дешевле обходилась беспошлинная российская нефть.
В настоящее время Беларусь закупает у России 18 млн тонн нефти для последующей переработки на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.
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Как один из вариантов, было предложено увязать вопрос компенсации с приватизацией белорусских НПЗ в пользу российских компаний.
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