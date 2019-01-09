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Минск не получал официальных предложений от Москвы по покупке белорусских НПЗ

10.01.2019 16:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь не получала официальных предложений от российской стороны по покупке белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом TUT.BY сообщили в концерне «Белнефтехим».


Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

На днях появилась информация о желании России получить контроль над белорусскими нефтеперерабатывающие предприятия в Мозыре и Новополоцке, чтобы иметь возможность компенсировать им последствия налогового маневра в РФ. Дело в том, что с 2019 года российский бюджет компенсирует своим НПЗ рост цен на сырье с помощью так называемого отрицательного акциза. Минск это позволить не может, поэтому хотел получить компенсацию от России.

Как один из вариантов, было предложено увязать вопрос компенсации с приватизацией белорусских НПЗ в пользу российских компаний. Мол, компенсацию выплачивать будем, но только своим заводам.

Стоит отметить, что 42,58% акций Мозырского НПЗ уже принадлежит российской «Славнефти», владельцами которой являются «Роснефть» и «Газпром нефть». «Но в России хотят полный контроль и реально управлять заводом», — сказал собеседник TUT.BY.

Сегодня Александр Лукашепнко поручил правительству Беларуси проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти через порты стран Балтии.

Беларусь уже предпринимала попытки поставок нефти из Венесуэлы, Азербайджана и Ирана. Но объемы были небольшие. К тому же дешевле обходилась беспошлинная российская нефть.

В настоящее время Беларусь закупает у России 18 млн тонн нефти для последующей переработки на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.

 
Теги: Минск
 
 
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Как один из вариантов, было предложено увязать вопрос компенсации с приватизацией белорусских НПЗ в пользу российских компаний.
 
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