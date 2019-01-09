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Крупные игроки меняют рынок экструзии нестандартных заказов из ПВХ

10.01.2019 14:35 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Российским строительно-монтажным организациям, у которых возникает потребность в небольших, от 3 до 50 тонн, партиях нестандартных экструзионных ПВХ-изделий, больше не приходится размещать заказы в Западной Европе. На этот узкий рынок пришли ведущие российские производители оконного ПВХ-профиля, которые способны предложить европейский уровень качества и сервиса по конкурентоспособным ценам. По мнению экспертов, из общего объёма российского рынка ПВХ-продукции, производимой методом экструзии, это около 600 тысяч тонн, примерно 1,5-3 процента, или 5-10 тысяч тонн, приходится на сегмент нестандартных и мелкосерийных профильных изделий. Ранее он был представлен в основном импортом, но сейчас все больше привлекает российских производителей. За 2015-2018 годы их доля выросла примерно с 30 до 60 процентов. Небольшие отечественные производители не могут обеспечить ни сопоставимых цен, ни европейского качества в плане соблюдения заданных геометрических размеров, физико-химических свойств и долговечности продукции. Крупные производители в основном предпочитают работать в рамках привычных сегментов рынка, которые обеспечивают большие объемы при ограниченном ассортименте. Это оконные и дверные профили, ПВХ-трубы, сайдинг.

Это сложный сегмент рынка, на котором требуются высокий профессионализм производителя и готовность осваивать новые инженерные и технологические решения, отмечает Александр Приходько, заместитель директора по продажам компании PROPLEX. Например, для некоторых изделий нужна идеально гладкая поверхность, которую экструзионная технология не в состоянии обеспечить. Получить необходимые характеристики можно только при ламинации или покрытии лаком, что требует использования дополнительного оборудования.

В 2015-2018 годах на фоне девальвации рубля обозначился четкий тренд на импортозамещение. Госкорпорации и их подрядчики обратили внимание на российских производителей, способных обеспечить высокое качество при привлекательных расценках. Одним из первых крупных производителей, начавших работать с отечественными заказчиками в рамках программы импортозамещения, стала компания PROPLEX.

В 2017 году для одного из дочерних предприятий госкорпорации Роснано был начат выпуск пластиковых изделий для высокотехнологичных водосберегающих систем, которые применяются на модернизируемых и вновь возводимых АЭС. На первом этапе для заказчика было изготовлено около 50 тонн ПВХ-изделий, а весь проект рассчитан на несколько лет.

На отработанной рецептуре ПВХ, которая позволяет оконным конструкциям выдерживать самые жесткие климатические условия, в тестовом или мелкосерийном режиме выпускались пластиковые элементы осветительных приборов, стойки для душевых кабин, лотки и столбики для дорожного хозяйства.

В частности, использование оконной рецептуры для изготовления столбиков для обозначения газопроводов по результатам испытаний в аппарате Ксенотест повысило их срок службы в несколько раз по сравнению с изделиями из низкокачественного пластика, который используется другими отечественными производителями нестандартной экструзии.

Александр Приходько отмечает, что для российских потребителей выбор в пользу отечественных производителей означает не только выигрыш в цене, но и в сроках выполнения заказов и значительно облегчает логистику. Отсутствуют расходы и задержки, связанные с прохождением таможенных барьеров.

Если заказчик предоставляет свою оснастку для экструзионного оборудования, то нужно не более 2-3 недель, чтобы запустить производство. В случае, когда заказчик приходит только с чертежами, вся необходимая оснастка изготавливается сторонними производителями за 3 месяца. После монтажа, настройки и тестового запуска экструзионной линии начинается серийный выпуск продукции.

В итоге весь цикл запуска нового продукта занимает не более 5 месяцев. Этот срок увеличивается при необходимости разработки новой ПВХ-рецептуры и дополнительных регламентов испытаний нестандартных изделий, адаптированных к специальным требованиям заказчика.

В отличие от сегмента оконных профилей и прочей массовой ПВХ-продукции с высокой конкуренцией и низкой маржинальностью данный узкий сегмент становится все более привлекательным для крупных игроков, так как имеет неплохие перспективы роста в ближайшие годы. Потребители специфических мелкосерийных ПВХ-изделий от этой тенденции только выигрывают.

www.proplex.ru
 
 
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Российским строительно-монтажным организациям, у которых возникает потребность в небольших, от 3 до 50 тонн, партиях нестандартных экструзионных ПВХ-изделий,...
 
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Герой працы
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