Лукашенко о прибалтийской альтернативе: это может быть наша общая нефть

Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу найти альтернативные варианты поставки нефти в Беларусь.

Об этом он заявил на совещании 10 января.

Президент напомнил, что в нынешнем году закончится модернизация на двух белорусских НПЗ, и страна сможет покупать нефть не только у России.

Задачу найти альтернативные варианты поставок нефти через прибалтийские порты он ставил и ранее. На совещании Лукашенко продолжил разговор. «Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», - он.

По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам.

«Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане», - заметил президент.

Президент еще раз отметил, что никакой катастрофы из-за потерь в результате налогового маневра нет, однако нужно искать альтернативные варианты, надежные источники поставок нефти, которые компенсируют эти негативные моменты.

«Но хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте, - предупредил он. - Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени. По крайней мере в этом, будущем году вообще нет никаких проблем, даже если бы мы ничего не компенсировали».

Лукашенко считает, что заработать дополнительные $400 млн для Беларуси -не проблема. «По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси - под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой», - убежден президент

«Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», - добавил Лукашенко.