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Минск определил 30 членов рабочей группы о будущем белорусско-российской интеграции
10.01.2019 17:57 — Новости Экономики | Tut.by
Распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса создана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции. Ее возглавляет министр экономики Дмитрий Крутой,
Согласно документу, рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет министров (при необходимости с проектами нормативных правовых актов). Группе также необходимо обеспечить взаимодействие с коллегами из России.
В состав рабочей группы с белорусской стороны помимо Крутого вошли министр энергетики Виктор Каранкевич, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко, депутат Валерий Воронецкий, сенатор Алла Бодак и заместили руководителей большинства министерств и ведомств. Всего в рабочую группу включено 30 белорусских чиновников.
Дмитрий Крутой после сегодняшнего совещания в Администрации президента заявил, рабочая группа только приступила к формированию повестки переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза.
Вместе с тем, подчеркнул он, дата первого заседания рабочей группы еще не определена.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Создание такой структуры было
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Распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса создана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.
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