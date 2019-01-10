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УКС Советского района открывает продажи квартир в доме на Восточной. Цена «квадрата» для неочередников — $865

10.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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УКС Советского района открывает продажи квартир в доме на Восточной. Цена «квадрата» для неочередников — 5

Строительство многоквартирных жилых домов №№ 36, 38 по генплану с подземной гараж-стоянкой ведется на месте сносимых одноэтажных двухквартирных жилых домов в 3-м пер. Полиграфическом и 4-м пер. Полиграфическом.

УКС Советского района открывает продажи квартир в доме на Восточной. Цена «квадрата» для неочередников — 5

Жилые монолитно-каркасные дома с заполнением наружных стен ячеистобетонными блоками сблокированы, имеют прямоугольную форму и общий внутренний двор.

Дом №36 по генплану со стороны 3-го пер. Полиграфического будет двухсекционным 5-этажным и рассчитан на 46 квартир, из них 12 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 16 — трехкомнатных.

Дом №38 по генплану со стороны 4-го Полиграфического переулка запроектирован 3-секционным 6–7-этажным и рассчитан на 70 квартир, из них 20 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 12 — трехкомнатных.

УКС Советского района открывает продажи квартир в доме на Восточной. Цена «квадрата» для неочередников — 5

УКС Советского района открывает продажи квартир в доме на Восточной. Цена «квадрата» для неочередников — 5
Источник: btn.by

Между домами расположена гараж-стоянка на 82 машиноместа (всего 99 парковочных мест). 17 машиномест находятся на открытой территории, 82 — в подземном паркинге.

Объект планируется к сдаче в III квартале 2019 года.

Квартиры в домах имеют свободную планировку и предназначены как для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, так и ненуждающихся. Заключить договоры долевого строительства можно только при  условии строительства квартиры с машиноместом в подземном паркинге.

УКС Советского района открывает продажи квартир в доме на Восточной. Цена «квадрата» для неочередников — 5

Согласно проектной декларации для очередников и неочередников предлагаются 2- и 3-комнатные квартиры со 2-го по 5-й этаж.

Общая площадь «двушек» насчитывает от 63,11 до 72,91 квадратного метра, «трешек» — от 84,35 до 122,67 квадратного метра.

Стоимость квадратного метра квартиры для очередников составляет 1860 рублей, для неочередников — 865 долларов США в эквиваленте при условии рассрочки платежа до июня 2019 года. Первоначальный взнос — 50% от общей стоимости жилого помещения и машиноместа. При единовременной оплате в течение 20 календарных дней с даты регистрации договора в исполкоме предоставляется скидка в размере 2% от общей стоимости жилого помещения и машиноместа.

Стоимость машиноместа для двух категорий граждан одинаковая и составляет 53.300 рублей при единовременном внесении денег в течение 20 календарных дней с даты регистрации договора в исполкоме.

Для неочередников также предлагаются 10 квартир без машиномест на первом этаже дома по 980 долл./кв.м. Квартиры на этом этаже имеют отдельные входы с улицы и не оборудованы домофонами.

УКС Советского района открывает продажи квартир в доме на Восточной. Цена «квадрата» для неочередников — 5
 
Теги: Минск
 
 
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14 января УКС Советского района начнет принимать заявления на строительство квартир долевым способом в доме с подземной гараж-стоянкой в квартале 3-го переулка...
 
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