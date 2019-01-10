УКС Советского района открывает продажи квартир в доме на Восточной. Цена «квадрата» для неочередников — $865

Согласно проектной декларации для очередников и неочередников предлагаются 2- и 3-комнатные квартиры со 2-го по 5-й этаж.

Общая площадь «двушек» насчитывает от 63,11 до 72,91 квадратного метра, «трешек» — от 84,35 до 122,67 квадратного метра.

Стоимость квадратного метра квартиры для очередников составляет 1860 рублей, для неочередников — 865 долларов США в эквиваленте при условии рассрочки платежа до июня 2019 года. Первоначальный взнос — 50% от общей стоимости жилого помещения и машиноместа. При единовременной оплате в течение 20 календарных дней с даты регистрации договора в исполкоме предоставляется скидка в размере 2% от общей стоимости жилого помещения и машиноместа.

Стоимость машиноместа для двух категорий граждан одинаковая и составляет 53.300 рублей при единовременном внесении денег в течение 20 календарных дней с даты регистрации договора в исполкоме.

Для неочередников также предлагаются 10 квартир без машиномест на первом этаже дома по 980 долл./кв.м. Квартиры на этом этаже имеют отдельные входы с улицы и не оборудованы домофонами.



