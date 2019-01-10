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В Сухарево УКС построит «панельку» эконом-класса по долевому принципу для ненуждающихся

11.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда» 17.11.2018 г. указано, что крупнопанельный 16-тиэтажный дом эконом-класса в микрорайоне Сухарево появится уже в октябре 2019 года. Участие в долевом строительстве предлагают только неочередникам.

В Сухарево УКС построит «панельку» эконом-класса по долевому принципу для ненуждающихся

Планируется, что это будет крупнопанельный 16-ти этажный жилой дом на 159 квартир, состоящий из 2-х секций, серии М-464 М-16, с техническим подпольем и чердаком.

В каждой секции жилого дома предусмотрено по 2 лифта грузоподъемностью 630 кг и 400кг,  мусоропровод. На всех входах в здание предусмотрено устройство подъемных платформ для физически ослабленных лиц.

Способ реализации квартир – долевое строительство. На данный момент в наличии есть одно- и двухкомнатные квартиры.

В Сухарево УКС построит «панельку» эконом-класса по долевому принципу для ненуждающихся
В Сухарево УКС построит «панельку» эконом-класса по долевому принципу для ненуждающихся
В Сухарево УКС построит «панельку» эконом-класса по долевому принципу для ненуждающихся

1-комнатные квартиры общей площадью от 35,5 кв.м. до 50,65 кв.м. стоят от $40 тысяч (за 1 кв.м. от $1120).

2-комнатные квартиры общей площадью от 56,43 кв.м. до 56,79 кв.м. стоят от $62 тысяч (за 1 кв.м. от $1100).

По проекту это будут квартиры-студии, где пространство прихожих, кухонь и жилых комнат объединено. Инсоляция обеспечивается только через зоны кухни, окно зоны жилой комнаты не имеет нормативной инсоляции. Лоджии остекленные, в однокомнатных квартирах, расположенных в торцах здания, выполнены без остекления. Окна применены из ПВХ – профиля с детскими замками безопасности; входные двери в квартиры деревянные. Финишная отделка квартир не предусмотрена.

В Сухарево УКС построит «панельку» эконом-класса по долевому принципу для ненуждающихся
В Сухарево УКС построит «панельку» эконом-класса по долевому принципу для ненуждающихся
В Сухарево УКС построит «панельку» эконом-класса по долевому принципу для ненуждающихся

Застройщиком выступает УКС Фрунзенского района г.Минска. Дата окончания строительства – октябрь 2019 года. Сейчас строительство дома ведется на уровне 2-го этажа.

В Сухарево УКС построит «панельку» эконом-класса по долевому принципу для ненуждающихся
 
Теги: Минск
 
 
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В проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда» 17.11.2018 г. указано, что крупнопанельный 16-тиэтажный дом эконом-класса в микрорайоне Сухарево появится уже в...
 
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