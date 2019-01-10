В Сухарево УКС построит «панельку» эконом-класса по долевому принципу для ненуждающихся

Планируется, что это будет крупнопанельный 16-ти этажный жилой дом на 159 квартир, состоящий из 2-х секций, серии М-464 М-16, с техническим подпольем и чердаком.

В каждой секции жилого дома предусмотрено по 2 лифта грузоподъемностью 630 кг и 400кг, мусоропровод. На всех входах в здание предусмотрено устройство подъемных платформ для физически ослабленных лиц.

Способ реализации квартир – долевое строительство. На данный момент в наличии есть одно- и двухкомнатные квартиры.