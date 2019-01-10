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Беларусь сняла ограничения на число дипломатов США в Минске

11.01.2019 08:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске, сообщает американский журнал Foreign Policy. Издание называет это «дипломатическим прорывом».

По данным двух источников Foreign Policy в дипломатических кругах США, об этом Владимир Макей сказал в телефонном разговоре помощнику госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссу Митчеллу в четверг, 10 января.

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10, сообщает американское издание.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Макей уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число дипломатов США в Минске, сообщает американский журнал Foreign Policy. Издание называет это...
 
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