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Беларусь сняла ограничения на число дипломатов США в Минске
11.01.2019 08:39 — Новости Экономики | Tut.by
Глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске,
По данным двух источников Foreign Policy в дипломатических кругах США, об этом Владимир Макей сказал в телефонном разговоре помощнику госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссу Митчеллу в четверг, 10 января.
С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10, сообщает американское издание.
(Будет дополнено)
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Владимир Макей уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число дипломатов США в Минске, сообщает американский журнал Foreign Policy. Издание называет это...
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