Беларусь сняла ограничения на число дипломатов США в Минске

Глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске, сообщает американский журнал Foreign Policy. Издание называет это «дипломатическим прорывом».

По данным двух источников Foreign Policy в дипломатических кругах США, об этом Владимир Макей сказал в телефонном разговоре помощнику госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссу Митчеллу в четверг, 10 января.

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10, сообщает американское издание.

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