Сколько стоит мультимедийный фасад БЦ «Футурис»? Застройщик раскрыл подробности о здании, которое всех потрясло

«Проект был переработан полностью»

Строительство бизнес-центра напротив «кораблика» БНТУ стартовало 11 лет назад. За это время амбициозный проект претерпел ряд неудач. Застройщики менялись, сроки переносились, в успех начатого уже никто не верил. И вдруг в небе засияло . Активные работы на площадке начались после того, как долгостроем занялась группа компаний «ТАПАС» в 2013 году. Застройщик полностью переработал проект и вот-вот введет комплекс с 27-этажной башней в эксплуатацию. О процессе строительства Realt.byрассказал руководитель проекта «Восточные ворота» Николай Требенок:

— Объект проектировался в 2006 году, когда действовали совершенно другие нормативные документы в области архитектурно-строительной деятельности. Нам здание перешло на уровне 10 этажа; изучая проектную документацию, мы поняли — менять нужно все. Все инженерные и фасадные решения были не актуальны и противоречили современным нормам пожарной безопасности. Перерабатывать пришлось все — вплоть до концепции.



