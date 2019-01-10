|
Сколько стоит мультимедийный фасад БЦ «Футурис»? Застройщик раскрыл подробности о здании, которое всех потрясло
11.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Бизнес-центр «Футурис» — первое в Беларуси здание, где мультимедийные системы интегрированы прямо в архитектуру. Еще в тестовом режиме объект наделал много шума, потому как ничего подобного в Минске до этого не строили. О том, во сколько обошлись «ТАПАСу» уникальные технологии и когда бизнес-центр откроется для работы — в репортаже Realt.by.
«Проект был переработан полностью»
Строительство бизнес-центра напротив «кораблика» БНТУ стартовало 11 лет назад. За это время амбициозный проект претерпел ряд неудач. Застройщики менялись, сроки переносились, в успех начатого уже никто не верил. И вдруг
— Объект проектировался в 2006 году, когда действовали совершенно другие нормативные документы в области архитектурно-строительной деятельности. Нам здание перешло на уровне 10 этажа; изучая проектную документацию, мы поняли — менять нужно все. Все инженерные и фасадные решения были не актуальны и противоречили современным нормам пожарной безопасности. Перерабатывать пришлось все — вплоть до концепции.
Именно тогда у команды родилась идея внедрить в здание мультимедийные фасады, которые набирали популярность за рубежом.
— Медиафасад — наша разработка. Идея, конечно, была подсмотрена за рубежом, но подгонялась под наши реалии и возможности. В мире данный тренд уже набирает обороты, подобные проекты встречаются в Америке, Европе и даже России. Эти здания вдохновили нас на реализацию первого медиа-здания в Беларуси.
Справедливости ради отметим, что «первенцем» в этом направлении была Национальная библиотека, где весь фасад здания используется в качестве светового табло. Инженеры группы компаний «ТАПАС» пошли еще дальше, разработав технологии, позволяющие транслировать на фасад небоскреба картинку высокого разрешения. Разработка технологий принадлежит инжиниринговому центру группы компаний «ТАПАС». Реализованы фасады на германском заводе Schuco.
— На сегодня это один из лидеров среди производителей алюминиевых фасадных систем в мире. Производитель оценил наши инновации, следом решения были интегрированы в их системы. Результатом мы довольны. Это первый пример настоящей медиа-архитектуры в Беларуси, — отметил руководитель проекта.
От зарубежных аналогов «Футурис» отличает, в том числе, и шаг стоек. Как правило, за рубежом интервалы между стойками закладываются в 1,20 метра, в «Футурисе» — 90 сантиметров. Сделано это для того, чтобы оптимизировать бюджет и добиться высокого качества картинки исходя из градостроительной ситуации местности.
— Нам нужно было достичь оптимального соотношения визуальной выразительности. Чтобы картинка хорошо смотрелась и вблизи, и издалека. При шаге в 1,20 метра фасад выглядел бы более «полосато», мы приняли решение изменить сетку.
Акцент на микроклимат
Фасад моделировался совместно с Академией наук. Прошел все необходимые испытания, в том числе аэродинамические. Особое внимание заказчик уделил качеству стеклопакетов. В этом ключе также использованы инновационные для Беларуси технологии. Цель — обеспечить наиболее благоприятный микроклимат внутри стеклянного небоскреба. Это мультифункциональные стекла, созданные на базе японского завода Asahi Glass совместно с Российскими Стекольной Компанией и инжиниринговым центром группы компаний «ТАПАС». Формула позволяет зданию сохранять тепло зимой и не нагреваться летом, кроме того, стекла имеют повышенную степень отражения ультрафиолетовых лучей. Занятно и то, что снаружи стекло частично черное, но изнутри все окна прозрачные.
Дабы предотвратить чрезвычайные происшествия, 27-этажный небоскреб остеклен четырехслойным триплекс-стеклом, соответствующим всем нормам безопасности. Форточки работают в автоматическом режиме. Кондиционирование поэтажное, уже запущены 13 скоростных бесшумных лифтов компании KONE. Проектом также предусмотрено развитие функционала. При желании на верхних этажах появятся выносные террасы. Такая возможность заложена проектом бизнес-центра.
Сколько стоит мультимедийный фасад
Подсветка здания работает круглосуточно — 24/7. Система интеллектуальная, и, даже когда она не транслирует изображение, фасад функционирует в спящем режиме. Максимального энергопотребления фасад достигает тогда, когда светится белым светом. Со слов собеседника, стоимость затрачиваемой электроэнергии невысока, а вот реализация системы повлекла существенные траты.
— Инновационный фасад обошелся компании дорого — цифра семизначная в долларовом эквиваленте. Однако иначе поступить мы не могли, ведь это место очень значимое для Минска, восточные ворота города — и хотелось сделать что-то действительно стоящее. Мы гордимся тем, что у нас получилось, и благодарны полученному опыту. Впереди много проектов, и на сегодня мы знаем, что и как будем делать дальше, —отметил Николай Требенок. — Важно и то, что мультимедийный фасад не только декорация, но и эффективная рекламная площадка, способная приносить дивиденды.
«Спрос на офисы есть, и достаточно высокий»
Площадь офисов в бизнес-центре от 370 до 900 «квадратов», высота потолков от 3 до 4 метров. Сдаются помещения без отделки, чтобы каждый арендатор мог выполнить перепланировку и ремонт на свой вкус. Со слов представителей застройщика, спрос на офисы есть, и достаточно высокий. Цену «квадрата» диктует рынок, все обсуждается в индивидуальном порядке. Большинство потенциальных арендаторов — крупные IT-компании с офисами в несколько этажей. Уже сейчас прорабатываются планировки, чтобы арендаторы могли максимально быстро приступить к ремонту и «заселиться».
Помимо офисов, проект предполагает подземный паркинг на 220 машиномест и плоскостные парковки вокруг здания, в том числе машиноместа выделены на близлежащих улицах, реализованных «ТАПАС». В четырехэтажной части комплекса появятся ресторан и спортивный центр. В здании будет работать круглосуточная охрана, системы контроля доступа и видеонаблюдения.
Фото и видео:Павел Садовский
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько стоит мультимедийный фасад БЦ «Футурис»? Застройщик раскрыл подробности о здании, которое всех потрясло
Бизнес-центр «Футурис» — первое в Беларуси здание, где мультимедийные системы интегрированы прямо в архитектуру. Еще в тестовом режиме объект наделал много шума,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)