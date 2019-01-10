УВД не обжаловало решение суда и аннулировало штамп о высылке в паспорте пресс-секретаря ОГП

УВД Московского района Минска не стало обжаловать решение суда по поводу отмены постановления о высылке из Беларуси пресс-серетаря ОГП Анны Красулиной. Информацию об этом Красулина получила из суда Московского района.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В среду, 9 января, я получила информацию из суда Московского района, что жалоба на решение суда от УВД не поступила. Срок, который отводится на обжалование и опротестование решения суда — 15 дней — прошел. Это означает, что УВД не намерено обжаловать решение, — рассказала Красулина.

Кроме того, в отделе по гражданству и миграции Московского района, у нее приняли заявление и документы на продление вида на жительство, а штамп о высылке в паспорте аннулировали.



Фото Анны Красулиной

— Я удовлетворена, что наши аргументы были восприняты судом и что такие решения все же принимаются в нашей стране, где уже практически нет надежды на справедливое правосудие. Такие решения впечатляют иностранных наблюдателей и международные структуры. И вызвало бы разочарование, если ситуация каким-либо произвольным образом была бы отмотана назад, — считает пресс-секретарь ОГП.

Напомним, 13 ноября Анну Красулину вызвали в УВД Московского района Минска, где вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год. Покинуть страну она должна была до 30 ноября 2018 года. Причина высылки в том, что Красулина неоднократно — трижды — привлекалась к административной ответственности, из них дважды — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, один раз — за неоплаченный в автобусе проезд. Все штрафы активистка погасила, но в уведомлении было сказано: «Выслать в интересах общественного порядка».

Красулина подала в суд жалобу на решение УВД Московского района о высылке. 19 декабря суд Московского района удовлетворил жалобу пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной на решение о высылке. Суд также постановил отменить постановление УВД о высылке.