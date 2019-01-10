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УВД не обжаловало решение суда и аннулировало штамп о высылке в паспорте пресс-секретаря ОГП
11.01.2019 11:07 — Новости Экономики | Tut.by
УВД Московского района Минска не стало обжаловать решение суда по поводу отмены постановления о высылке из Беларуси пресс-серетаря ОГП Анны Красулиной. Информацию об этом Красулина получила из суда Московского района.
— В среду, 9 января, я получила информацию из суда Московского района, что жалоба на решение суда от УВД не поступила. Срок, который отводится на обжалование и опротестование решения суда — 15 дней — прошел. Это означает, что УВД не намерено обжаловать решение, — рассказала Красулина.
Кроме того, в отделе по гражданству и миграции Московского района, у нее приняли заявление и документы на продление вида на жительство, а штамп о высылке в паспорте аннулировали.
— Я удовлетворена, что наши аргументы были восприняты судом и что такие решения все же принимаются в нашей стране, где уже практически нет надежды на справедливое правосудие. Такие решения впечатляют иностранных наблюдателей и международные структуры. И вызвало бы разочарование, если ситуация каким-либо произвольным образом была бы отмотана назад, — считает пресс-секретарь ОГП.
Напомним, 13 ноября Анну Красулину
Красулина подала в суд жалобу на решение УВД Московского района о высылке. 19 декабря суд Московского района
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В ноябре Анну Красулину вызвали в УВД Московского района Минска, где вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год.
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