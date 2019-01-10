Новое в таможенном законодательстве: что важно знать бизнесу

8 января вступила в силу большая часть норм указа «О таможенном регулировании» , который содержит ряд положений, направленных на либерализацию и улучшение бизнес-климата, а также на приведение национального законодательства в соответствие с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС, который действует с 1 января 2018 года.

О наиболее значимых изменених для бизнеса TUT.BY рассказал адвокат адвокатского бюро «РЕВЕРА», кандидат юридических наук Владимир Ангельский.

Установлен «срок давности» по взысканию таможенных платежей

Если с момента, когда компания должна была уплатить таможенные платежи, прошло более 5 лет, и в этот период таможенные органы не предъявили требование об их уплате или не вынесли решение об их доначислении, то взыскание таких неуплаченных таможенных платежей в принудительном порядке не производится. Фактически установлен пресекательный срок, в течение которого таможенные органы могут довзыскать таможенные платежи. Это изменение и сам 5-летний срок соответствуют подходу, который ранее был закреплен в законодательстве в отношении взыскания налогов.

Сократился срок проведения таможенного контроля после выпуска товаров с 5 до 3 лет

Даже если компания выполнила все обязательства перед таможенными органами и у таможни не было вопросов в момент проведения «растаможки» товара, то все равно в течении определенного времени таможня могла предъявить претензии («контроль после выпуска товара»). Ранее такой срок был установлен в 5 лет, сейчас — 3 года. Однако следует иметь ввиду, что указ сохранил право таможенных органов на проведение контроля после выпуска товаров в период после 3 лет, но до истечения 5 лет в двух случаях:

при наличии поручения президента, Совмина, председателя Комитета госконтроля и его заместителей, генпрокурора и его заместителей, органа уголовного преследования по возбужденному уголовному делу,

в случае назначения дополнительной проверки, то есть проверки, проводимой в дополнение к ранее проведенной проверке (по тем же вопросам и за тот же проверяемый период).

Такой контроль по истечение 3-х лет возможен только в форме выездной таможенной проверки (камеральная проверка — без выезда по месту нахождения компании и по документам — не допускается).

Все неясности в таможенном законодательстве трактуются в пользу субъектов хозяйствования

Таможенное законодательство зачастую является достаточно сложным для понимания и применения, в том числе потому, что имеет два уровня регулирования: национальный и наднациональный (уровень ЕАЭС). Нововведение устанавливает порядок решения вопроса в случае наличия сомнений, противоречий и неясностей в таможенном законодательстве: они должны толковаться в пользу декларанта и иных заинтересованных лиц. Само по себе данное изменение можно оценивать позитивно. Однако стоит отметить, что аналогичная норма в налоговом законодательстве на практике применяется достаточно редко.

Упростился импорт товаров для реализации инвестиционных проектов

Указ предоставил возможность выпуска до подачи декларации на товары ряда товаров, используемых при реализации инвестиционных проектов. К ним относятся технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы. Для выпуска товаров и освобождения от таможенных платежей заинтересованные субъекты должны предоставить специальное заключение. При выпуске таких товаров субъект хозяйствования не обязан предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей. Эта норма призвана облегчить и ускорить реализацию инвестиционных проектов, которые соответствуют приоритетным видам деятельности (секторам экономики).

Товары, предназначенные на экспорт, общей стоимостью до 1000 евро, не надо декларировать

Если вы вывозите товары на сумму, эквивалентную менее 1000 евро, в отношении которых не установлены вывозные таможенные пошлины, то при соблюдении ряда иных условий вы можете не оформлять декларацию на товары (в качестве декларации используются транспортные и коммерческие документы). Эта норма направлена на стимулирование малых и средних предприятий и увеличение их доли в экспорте. Иными словами, экспортировать товары на небольшие суммы стало проще. Ранее такая возможность также существовала, однако стоимость товаров не должна была превышать 200 евро. В связи с незначительным разрешенным размером такая возможность не вызывала существенного интереса у бизнеса.

Другие изменения

Указом также предусмотрены:

нормативная база для так называемой «бестранзитной» доставки товаров — когда непосредственно в пункте пропуска проводится минимальный набор контрольных процедур, после чего товар перемещается в транспортно-логистический центр, где завершается процедура его таможенной очистки;

ряд существенных упрощений для резидентов свободных экономических зон;

основания, при которых таможенный орган отказывает в предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей;

обращение декларанта о внесении изменений и дополнений в декларацию на товары, рассматривается в качестве заявления на возврат (зачет) излишне уплаченных и (или) излишне взысканных таможенных платежей;

нормы о поручительстве как способе обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей.

Таким образом, отмечает юрист, указ в целом направлен на дальнейшую детализацию и конкретизацию таможенных отношений, содействует ускорению и упрощению таможенных процедур, предоставляет субъектам хозяйствования новые возможности, в частности, при экспорте товаров и реализации инвестиционных проектов.