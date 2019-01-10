МИД Беларуси подтверждает звонки Макея руководству Госдепа США, не раскрывая детали

В МИД Беларуси подтверждают, что у Владимира Макея в последнее время было несколько телефонных разговоров с руководством Государственного департамента США. Но детали разговоров в ведомстве раскрывать отказываются.



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— Мы можем подтвердить, что в последнее время состоялось несколько телефонных разговоров между руководством МИД Беларуси и Государственным департаментом США. В ходе этих разговоров обсуждались различные аспекты белорусско-американских отношений, в том числе, и возможности их улучшения. Согласно правилам дипломатической этики, детали этих переговоров не разглашаются, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Напомним, американский журнал Foreign Policy Минске">сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10, сообщает американское издание.