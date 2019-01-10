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Мирное сожительство или религиозный конфликт? Что будет в Украине после создания новой церкви

11.01.2019 12:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Православная церковь Украины (ПЦУ) получила от Константинополя томос об автокефалии, или светским языком — грамоту о самоуправлении. Однако большинство православных приходов в Украине остается под церковной юрисдикцией Московского патриархата РПЦ (УПЦ МП). Что будет с новой церковью, приходами и имуществом УПЦ МП и может ли начаться эскалация религиозно-политического конфликта у наших соседей?


Митрополит Епифаний и Петр Порошенко с томосом. Фото: пресс-служба президента Украины

После того, как 9 января все члены Синода Вселенского патриархата подписали томос, ПЦУ стала официально существующей 15-й православной церковью в мире.

Пока ПЦУ не признали другие автокефальные православные церкви, среди которых Сербская, Грузинская, Румынская, Греческая, Александрийская и др. Все они ожидали выдачи томоса Константинополем, и теперь должны будут обсудить свою позицию на собственных синодах или соборах. По данным одного собеседника TUT.BY, знакомого с церковной сферой в Украине, первое признание ожидается в феврале.

Как выглядит сегодня православие в Украине?

Смотря с чьей стороны. С точки зрения Русской православной церкви и Белорусской православной церкви, в Украине ничего не изменилось. Единственной канонической остается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а все остальные православные церкви — раскольники. С центром мирового православия, Константинополем, РПЦ разорвала отношения.

С точки зрения Константинополя и Украины, в последней появилась новая поместная церковь — ПЦУ. Она вобрала в себя приходы непризнанных до сих пор православных церквей — УАПЦ и УПЦ Киевского патриархата. На Объединительном соборе 15 декабря в Киеве избрали главу новой церкви, им стал 39-летний митрополит Епифаний (Думенко).

С точки зрения Украины, УПЦ МП продолжает существовать, но уже не как каноническая церковь на украинской территории. Верховная рада приняла закон, который обязывает УПЦ МП сменить название, добавив в него указание на принадлежность к русской церкви, потому что Украина считает Россию страной-агрессором.

Фактически пока что две церкви существуют параллельно, но одна из них — УПЦ МП не признает вторую — ПЦУ. А ПЦУ (и государство), в свою очередь, не признает притязаний УПЦ МП на статус канонической церкви в Украине.

А люди что?


Людмила Филипович, фото: Радио Свобода

По словам религиоведа, профессора Киево-Могилянской академии, заведующей Отделом философии и истории религии Института философии Национальной Академии наук Украины, Людмилы Филипович, с получением томоса изменится внутреннее ощущение прихожан, которые раньше находились вне Вселенского православия.

До сих пор прихожане православных церквей, которые не входили в структуру РПЦ, «со всех сторон слышали, что это неблагодатные церкви, неканонические, раскольнические», говорит эксперт. Томос дает этим людям уверенность, что Господь слышит их молитвы, добавляет Филипович в комментарии TUT.BY.

Сложно понять, на чьей стороне сегодня симпатии православных украинцев.

У УПЦ Московского патриархата больше 12 тысяч приходов. У новой поместной церкви, по ее данным, около 7 тысяч. Примерно 50 приходов, по сообщению ПЦУ, перешли в ее состав из «московской» с момента создания новой церкви.

Сторонники автокефалии скептически относятся к этим цифрам. «Судить по количеству зарегистрированных общин — это все равно, что судить об экономическом влиянии по количеству фирм, зарегистрированных на одно лицо или по одному адресу», — говорил в интервью Би-би-си архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий.

Сторонники новой церкви предлагают смотреть на опросы общественного мнения. В конце августа прошлого года Киевский международный институт социологии, Центр Разумкова и центр SOCIS провели совместный опрос, в котором 45% украинских православных отнесли себя к Киевскому патриархату (ПЦУ стала по сути его наследницей), и лишь 17% — к Московскому патриархату. 34% назвали себя «просто православными».

На это представители УПЦ МП парируют, что в опросах участвуют не воцерковленные люди, и на их ответы влияет украинско-российский конфликт.

Фактом остается то, что и украинская власть, и новая церковь не скрывают, что будут побуждать приходы, которые остаются «под Москвой» переходить в ПЦУ. Для этого нужно решение большинства прихожан в каждой конкретной общине. Сейчас Верховная рада планирует принять закон, в котором уточнит порядок смены церкви приходом.

Уже упомянутый архиепископ Евстратий спрогнозировал, что от половины до двух третей УПЦ МП перейдут под юрисдикцию ПЦУ в ближайшие годы.

Религиовед Людмила Филипович не считает, что переход будет таким быстрым.

— Такие процессы не происходят стремительно. Сознание человека не меняется в одночасье. Кроме конструктивной и ободряющей ситуации, связанной с получением томоса, будет очень сильная борьба и оппозиция со стороны РПЦ и Украинской православной церкви. Но процесс запущен, и это может заставить верующих задуматься.

Чего боятся противники автокефалии?

Если коротко — репрессий. Новая церковь создавалась при активном участии украинских властей. Президент Украины много раз встречался с Константинопольским патриархом, просил его об автокефалии и лично присутствовал на всех знаковых церковных мероприятиях.


Фото: Reuters

Теперь сторонники и представители РПЦ, как в России, так и в Украине, боятся, что украинская власть продолжит закреплять позиции ПЦУ через давление на УПЦ МП. В последней уже говорят, что украинские силовики давят на ее представителей, чтобы подтолкнуть их к переходу в новосозданную церковь.

Порошенко сам дал почву для таких опасений, когда в ноябре 2018 года заявил: «Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию».

При этом шестью месяцами ранее он заявил: «Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства в России — это их право. Никто не имеет права, указывая перстом, запрещать посещать».

Другими поводами для опасений стал уже упомянутый закон, предписывающий приходам УПЦ МП переименоваться в течение четырех месяцев и включить в свое название принадлежность к РПЦ. Если церковь и ее приходы не переименуются добровольно, положения устава таких организаций в части, касающейся названия, станут недействительными, гласит текст закона. А зампред комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политике Сергей Высоцкий сказал, что приходам УПЦ МП, которые откажутся сменить название, грозит аннулирование регистрации.

Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил Би-би-си, что его церковь не будет менять название. А глава РПЦ патриарх Кирилл предсказал, что этот закон может привести «к кровавым конфликтам».

Еще одна возможная точка разногласий — имущество и сами здания церквей московского патриархата. Важные православные святыни — Киево-Печерская и Почаевская лавры — находятся в собственности УПЦ МП. В конце ноября чиновники из министерства культуры Украины пришли в Киево-Печерскую лавру, чтобы проверить наличие церковных ценностей и святынь, которые были переданы лавре за последние 30 лет.

В УПЦ Московского патриархата также боятся за сельские приходы. «Во-первых в большинстве сел только по одному храму, во-вторых, местным органам самоуправления легче всего давить как на священника, так и на простых прихожан, потому что в силу наших реалий действительно во многом люди сельские зависят от местных властей. В-третьих, здесь легче запугать или провести какие-то группы радикально настроенных людей для захвата храмов», — рассказал управделами УПЦ МП митрополит Антоний в интервью изданию «Главновости».

«Не опускаться до пещерных методов»

Архиепископ ПЦУ Евстратий заявил, что Украина «не может наложить какой-то запрет на деятельность Русской церкви в Украине».

— Для нас как Украинской церкви нет никакой нужды форсировать события. Мы не зависим от того, будет завтра Лавра в Украинской церкви или нет. Украинская церковь выросла в условиях, когда Лавра пребывает в руках Московского патриархата, — добавил он.

Людмила Филипович также не видит повода для паники.

— У меня достаточно широкий круг общения. У кого я не спрошу: «Тебе нужна Киево-Печерская лавра?» — все отвечают, что не нужна. Нет у украинцев агрессивного желания у кого-то что-то отбирать.


Киево-Печерская лавра. Фото: Reuters

Эксперт считает, что в конечном итоге церкви сами перейдут ПЦУ.

— Ну сколько те монахи, которые там живут, смогут воспроизводить свое монашеское братство? Ну 10 лет, ну 15. Но через 30 лет, когда полностью поменяется поколение тех, кто там живет — а они, как вы понимаете, не воспроизводят друг друга — эти проблемы решатся сами собой, даже если их не касаться.

Филипович признает, что в обществе есть радикальные силы, которые хотели бы «отобрать и поделить». «И президент Украины, и патриарх Филарет (почетный патриарх ПЦУ и глава предшествующей ей православной церкви Киевского патриархата — TUT.BY) еще до получения томоса всячески призывали людей не опускаться до такого пещерного метода отбора собственности», — добавила эксперт.

Людмила Филипович говорит, что не понимает, зачем был принят закон о переименовании УПЦ, и предполагает, что это носит «предупредительный характер» и массового лишения регистраций не прогнозирует: «Они [в УПЦ МП] готовят апелляционный иск, он будет еще полгода рассматриваться».

По словам эксперта, Украине не нужна церковь, созданная «солдафонским путем», а необходимо создавать церковь европейскую, в которой «жизнь должна не теплиться, а гореть».

— У меня есть сомнения по поводу стремительного успеха ПЦУ, потому что я знаю и кадровый потенциал, и ресурс этой церкви. Но меня радует, что в ее поддержку выступили не какие-то политические мамонты, а люди, которые пользуются авторитетом в обществе — не только православные, но и греко-католики, протестанты, евреи, мусульмане. Но все они выступают с предупреждением: никто не хочет, чтобы это была государственная церковь.

 
 
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Православная церковь Украины получила автокефалию от Константинополя. Но большинство православных приходов в стране все еще у РПЦ. Будет ли конфликт?
 
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