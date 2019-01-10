МАРТ: дифференцированные тарифы на электроэнергию пока не отменялись

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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления пока не отменялась и продолжает действовать. Разъяснения о применяемых тарифах размещены на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

Тарифы на электроэнергию для населения на 2019 год установлены постановлением Совмина от 29 декабря 2018 года №985. При этом дифференциация тарифов по объемам потребления установлена другим постановлением Совмина (от 12 июня 2014 года №571). В нем прописано, что объемы электроэнергии в пределах лимита оплачиваются по субсидируемому тарифу, а превышение этих объемов - с применением повышающих коэффициентов, но не выше экономически обоснованного тарифа.

Изменения в постановление №571 в части отмены дифференциации тарифов по объемам потребления на данный момент не приняты, подчеркнули в МАРТ.

В министерстве отметили, что с учетом утверждения новых тарифов и выходом в 2019 году на 100-процентный уровень возмещения затрат фактически теряется необходимость в дифференциации тарифов по объемам потребления.

Соответствующие изменения в нормативные акты подготовлены и внесены в Совет Министров. "После отмены дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления все домашние хозяйства будут оплачивать электроэнергию по субсидируемым тарифам вне зависимости от объемов потребления, а экономически обоснованный тариф будет применяться только в отдельных случаях (например при наличии у собственников нескольких жилых помещений, в которых никто не зарегистрирован)", - пояснили в МАРТ.-0-