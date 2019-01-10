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МИД России о словах Лукашенко: ведутся переговоры о компенсациях по налоговому маневру

11.01.2019 14:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Курс Москвы на расширение стратегического взаимодействия с Минском остается незыблемым. Об этом сообщила в пятницу журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Беларусь — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению», — подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос о последних высказываниях белорусского президента.

«Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще многое можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа», — отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, ведутся переговоры по вопросам, поднятым Лукашенко, в частности о компенсациях по налоговому маневру. «Что же касается конкретных вопросов, которые были затронуты президентом Беларуси, а именно: поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, — по ним ведется диалог по линии профильных ведомств», — отметила Захарова.

Напомним, 10 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении, если стороны не договорятся о компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере. Он также предложил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в Беларусь — через Прибалтику.

Минск и Москва ведут сложные переговоры по вопросу о работе белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра. Минск хочет добиться от Москвы компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Александр Лукашенко оценил потери от маневра в 400 млн долларов в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
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«Беларусь - наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению», - подчеркнула Захарова, отвечая на...
 
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