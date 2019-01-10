За аферу с несуществующим металлом на борисовском «Автогидроусилителе» будут судить пять человек

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель». Обвиняемые признались и возместили ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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Обвиняемыми признаны три должностных лица отдела материально-технического снабжения завода и заведующая складом, а также директор коммерческой фирмы.

«В период с 2015 года по 2018 год, обвиняемые завладели денежными средствами завода на сумму более 85 тысяч рублей. Имея сведения об излишках калиброванного металлопроката, образовавшихся при производстве в цехах, фиктивно оформляли его по биржевым сделкам как приобретенную продукцию у общества с ограниченной ответственностью. За якобы поставленный металл с расчетного счета завода в адрес фирмы производился перевод денежных средств, которые в последующем обналичивались и делились между участниками преступного сговора», — говорится в заявлении СК.

Обвиняемые возместили ущерб в полном объеме. Кроме этого, наложен арест на дорогостоящее имущество фигурантов, в том числе автомобили. Все они дали признательные показания, к ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В зависимости от роли в преступной схеме действия обвиняемых квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 210 Уголовного кодекса), служебный подлог (ч. 1 ст. 427 УК), мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК).

Напомним, в мае 2018 года афера с деньгами за нусуществующий металл на заводе «Автогидроусидитель» в Борисове была установлены в ходе проверки ДФР Комитета госконтроля. В конце июля было возбуждено еще одно уголовное дело по фактам хищения.