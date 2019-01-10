ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За аферу с несуществующим металлом на борисовском «Автогидроусилителе» будут судить пять человек

11.01.2019 14:47 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель». Обвиняемые признались и возместили ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: vborisove.by

Обвиняемыми признаны три должностных лица отдела материально-технического снабжения завода и заведующая складом, а также директор коммерческой фирмы.

«В период с 2015 года по 2018 год, обвиняемые завладели денежными средствами завода на сумму более 85 тысяч рублей. Имея сведения об излишках калиброванного металлопроката, образовавшихся при производстве в цехах, фиктивно оформляли его по биржевым сделкам как приобретенную продукцию у общества с ограниченной ответственностью. За якобы поставленный металл с расчетного счета завода в адрес фирмы производился перевод денежных средств, которые в последующем обналичивались и делились между участниками преступного сговора», — говорится в заявлении СК.

Обвиняемые возместили ущерб в полном объеме. Кроме этого, наложен арест на дорогостоящее имущество фигурантов, в том числе автомобили. Все они дали признательные показания, к ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В зависимости от роли в преступной схеме действия обвиняемых квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 210 Уголовного кодекса), служебный подлог (ч. 1 ст. 427 УК), мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК).

Напомним, в мае 2018 года афера с деньгами за нусуществующий металл на заводе «Автогидроусидитель» в Борисове была установлены в ходе проверки ДФР Комитета госконтроля. В конце июля было возбуждено еще одно уголовное дело по фактам хищения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель». Обвиняемые признались и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МИД России о словах Лукашенко: ведутся переговоры о компенсациях по налоговому маневру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика