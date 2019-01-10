«Нюанс нашли только в месте загрузки. Но в этом ДФР разбираться не стал». Что выяснили в суде над поставщиком компаний Арбузова

Суд Заводского района Минска продолжает судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Андриана Сурмана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243, то есть в оказании пособничества компаниям крупного белорусского бизнесмена Виталия Арбузова в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. 11 января в суде заслушивали свидителей.



Андриан Сурман. Фото: TUT.BY

11 января в суде выступил Игорь Лебядок, который до августа 2015 года был в «ВитарАвтомотив» заместителем директора по производству и имел право подписания договоров на закупку.

— Приходит замначальника отдела закупок Мишелутов, приносит предложения. Я отслеживал итоговую стоимость, чтобы она не была завышенная, а прямые переговоры вел он, договаривался о снижении цены. Привел Сурмана, договаривались о снижении цены — оплата с отсрочкой, поставка на склад.

— Металл поступал? — спросил гособвинитель.

— Конечно, продукция же не из воздуха производится!

— А куда?

— На наш склад.

Лебядок в ходе следствия утверждал, что Сурман ему не знаком. В суде он пояснил, что договоров было много и визуально он не узнал обвиняемого, о котором его спрашивали следователи.

— Экономический смысл поставок безусловно был — цена была рыночная, условия — отсрочка платежа, — заверил Лебядок.

Андриан Сурман сказал, что единственный раз был в кабинете у Лебядка в 2008 году, и тогда обвиняемый представлял другую компанию-поставщика алюминия — «Время В». Дату этой встречи в суде долго выясняли, но свидетель не смог ее вспомнить.

В суде также выступил свидетель Дмитрий Ярош, директор СП «ВитарАвтомотив», ранее — замдиректора по правовым вопросам. В 2012—2014 годах, о которых сперва спросила судья Хвойницкая, он работал в правоохранительных органов, с 2015 года — в группе Fenox.

Ярош рассказал о поручении Арбузова как председателя совета директоров группы компаний — после проверки и обысков ДФР, в 2015 году, проверить поставщика алюминия.

— Приход ДФР был неожиданным, это производственное предприятие, здесь всегда тщательно проверяли поставщиков. Ситуация всех удивила. Возник вопрос, какие проблемы с поставщиком и не совершают ли хищения сотрудники предприятий.

Выяснилось, что все заказы размещались через Сурмана, окончательное согласование шло с Лебядком. Потом заключали договора. Копии их высылали по факсу, потом передавали оригинал. Сотрудники склада, бухгалтерии подтвердили реальность сделок.

— Выехали на «Белметалл», где арендуем помещения, поговорили с начальником охраны. Там пропускной режим — у водителя проверяют сопроводительные документы при въезде, назад по внутреннему пропуску. Мы убедились, что машины реально заезжали и выезжали со склада. Выехали в Чаусы — там расположен основной грузоперевозчик металла от «КБ-опт» и «КСКТОРГ», его представитель дал контакты всех водителей, подтвердил реальность перевозок.

— Нюанс был по месту загрузки, — отметил Ярош, — одни говорили, что грузились в Могилеве, другие — в Колодищах. Но документы все были с местом загрузки в Могилеве. Заказчики перевозки везде — «КБ-опт» и «КСКТОРГ». Мы убедились что все сделки товарные, и нюанс только в том, что не везде правильно указано место загрузки. Но мы были добросовестными покупателями, все были убеждены, что это реальные поставщики. Решили обратиться в правоохранительные органы на предмет проверки возможного занятия Сурмана незаконной предпринимательской деятельностью. Проверка проводилась, ДФР отказал в возбуждении дела.

По словам Яроша, Сурман ему признался, что был посредником между компаниями Арбузова и поставщиком. «Но разбираться в том, кто был поставщиком и не был ли это сам Сурман, ДФР не стал. Как не стал выяснять, почему перевозчики получали на счет деньги от „КБ-опт“ и „КСКТОРГ“, если, как утверждает следствие, это лжепредпринимательские структуры и реально перевозки не осуществлялись», — резюмировал свидетель.

Свидетель, сотрудник группы Fenox Михаил Алешкин рассказал в суде о проведении внутренней проверки. Она показала, что товар был и именно по тем накладным, которые поступили в бухгалтерию.

«Мы доложили, что по нашим сведениям, действия наших сотрудников соответствовали их должностным обязанностям. Были некоторые шероховатости, вроде отсутствия кое-где подписи водителя, но сомнений в реальности сделок и их соответствия имеющимся накладным», — рассказал Алешкин.





Гособвинитель заявил , что Сурман, действуя вместе с Андреем Мишелутовым, содействуя Виталию Арбузову и его компаниям СООО «Антонар» и СП «ВитарАвтомотив» путем «дачи советов, указаний, предоставления орудий и средств, руководствуясь корыстными побуждениями», способствовал уклонению от уплаты налогов. Ущерб государству составил 274 тысячи 415 рублей и 6 копеек.

Уклонение осуществлялось через занижение налоговой базы путем сделок с лжепредпринимательскими структурами, говорится в обвинении. При этом Арбузов «посредством неосведомленных сотрудников бухгалтерии» вносил заведомо ложные документы и накладные, занижая налоговую базу.

Сурман вину не признал.

В качестве свидетеля в суде выступил Виталий Арбузов , директор «Антонара» и еще пяти предприятий группы. Арбузов подчеркнул, что с Сурманом не знаком и не считает, что по рассматриваемому эпизоду имело место преступление. При этом ущерб, выявленный при проверке, был погашен еще в 2016 году.

Свидетель подтвердил, что его компания покупала алюминиевые сплавы через компании Сурмана «КБ-опт» и «КСКТОРГ», подчеркнув, что сделки носили исключительно законный характер. При этом он заявил, что конкретных поставщиков алюминия до возникновения в 2015 году претензий ДФР не знал и никаких первичных документов, о которых речь идет в обвинении, лично не подписывал.

«В ходе проверки от ДФР я узнал, что „КБ-опт“ и „КСКТОРГ“ якобы являются лжепредпринимательскими структурами, хотя по состоянию на 2012−2015 годы эти предприятия в реестре структур с повышенным коммерческим риском не значились», — заявил Арбузов. В 2015 году в возбуждении уголовного дела было отказано. Постановление об отказе в возбуждении отменили в январе 2018 года. «Не понимаю зачем — в 2016 году еще после проверки все якобы недоплаченные суммы налогов доплатили, чтобы не парализовать работу», — сказал Арбузов.

— Никакой он (Сурман. — Прим. TUT.BY) мне не пособник! И Мишелутов тоже, — резюмировал Арбузов.

Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК « выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования».

В итоге весной его основные производственные предприятия оказались на грани закрытия .

Арбузов вышел на свободу под поручительство 12 мая 2018 года, проведя за решеткой более года. Как сообщал КГК, подконтрольные ему предприятия группы «незаконно сводили к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в ФСЗН», работники также получали зарплату «в конвертах».

По данным ДФР, сумма неуплат налогов достигает порядка 80 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК, а также по частям 1 и 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.

В заключении остается еще один сотрудник Fenox Андрей Мишелутов.

Арбузов до задержания был № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника» , является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).