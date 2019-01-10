Евросоюз: В Беларуси согласны, что смертная казнь не сдерживающий фактор, а ошибки суда неизбежны

Европейский союз недвусмысленно выступает против применения смертной казни при любых обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий, сделанным в связи с новым смертным приговором в Беларуси.



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В заявлении сказано, что белорусские власти на последнем заседании Координационной группы ЕС-Беларусь, которое прошло в декабре в Брюсселе, согласились, что любая правовая система может допускать ошибки, а смертная казнь не является сдерживающим фактором.

«Европейский союз выражает искреннее сочувствие семьям и друзьям жертв совершенных преступлений. В то же время ЕС недвусмысленно выступает против применения смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь не является фактором, сдерживающим преступность, а ошибки, неизбежные в любой правовой системе, становятся необратимыми. Эта твердая позиция была подтверждена белорусским властям на шестом заседании Координационной группы ЕС-Беларусь 12−13 декабря в Брюсселе», — говорится в заявлении.

В ЕС ожидают, что оставшиеся смертные приговоры, вынесенные в Беларуси, будут заменены на более мягкие, и что будет введен мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене.

Напомним, 9 января Могилевский областной суд приговорил к смертной казни 36-летнего бобруйчанина Александра Осиповича за убийство двух девушек с особой жестокостью. 20 июля 2018 года в ванной его квартиры нашли их тела со следами насильственной смерти.

Совет Европы в очередной раз призвал белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь.

Беларусь остается единственным в Европе государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. В 2018 году были казнены четверо: Алексей Михаленя, Виктор Летов, Семен Бережной и Игорь Гершанков. Сейчас, по данным правозащитников, в камере смертников находятся Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.